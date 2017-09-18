В Циолковском установили стелу «Я люблю Звездный»

Фото: vk.com/svbnews

В ЗАТО Циолковский появилась новая достопримечательность. Здесь ко Дню города, 17 сентября, установили стелу «Я люблю Звездный». Арт-объект смонтировали в новом микрорайоне Звездный.

Стела была установлена силами Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры – ЦЭНКИ. В микрорайоне Звездный проживает много сотрудников ЦЭНКИ, которые таким образом решили показать, что любят его.

Фото нового арт-объекта появилось в социальных сетях. Некоторые пользователи выразили недоумение, почему на стеле не значится «Я люблю Циолковский». Ведь подобные объекты с признанием в любви к городам появились ранее в Свободном и Тынде. «По всему миру любят города, у нас любят микрорайон», – написал один из юзеров.