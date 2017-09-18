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18сентября
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сегодня, 12:14 4

В Циолковском установили стелу «Я люблю Звездный»

В Циолковском установили стелу «Я люблю Звездный»
Фото: vk.com/svbnews

В ЗАТО Циолковский появилась новая достопримечательность. Здесь ко Дню города, 17 сентября, установили стелу «Я люблю Звездный». Арт-объект смонтировали в новом микрорайоне Звездный.

Стела была установлена силами Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры – ЦЭНКИ. В микрорайоне Звездный проживает много сотрудников ЦЭНКИ, которые таким образом решили показать, что любят его.

Фото нового арт-объекта появилось в социальных сетях. Некоторые пользователи выразили недоумение, почему на стеле не значится «Я люблю Циолковский». Ведь подобные объекты с признанием в любви к городам появились ранее в Свободном и Тынде. «По всему миру любят города, у нас любят микрорайон», – написал один из юзеров.

Просмотров всего: 315

#отдых #Циолковский

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Комментарии
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  • бабаяга

    бабаяга
    2 часа назад

    ну ждем творчества местных художников

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Художники выехали с Белогорска..

  • Victrix

    Victrix
    20 минут назад

    Под этим утверждением не хватает подписи того, кто именно любит Звездный....

  • paravis

    paravis
    15 минут назад

    Ждём-с про Благовещенск...

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