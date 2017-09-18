«Авторадио» меняет формат утреннего и вечернего вещания

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С 18 сентября два флагмана эфира «Авторадио» – утреннее шоу «Мурзилки Live» и вечернее драйв-шоу «Поехали» – меняются местами. Ведущие «Мурзилки Live» отныне будут создавать хорошее настроение автолюбителям всей страны в прайм-тайм по дороге с работы домой, а ведущие шоу «Поехали» разбудят по утрам.

«Новаторство и желание удивлять аудиторию заложено в самом ДНК "Авторадио". Радиостанция живет теми же ценностями, теми же ощущениями, эмоциями, делами, что и ее аудитория. Еще 5-6 лет назад вечернее шоу на радио было не так актуально, его попросту некому было слушать. Сегодня изменился ритм жизни, слушателей в этом сегменте достаточно, и все они в автомобиле. Шоу "Мурзилки Live" прекрасно вписывается в формат вечернего эфира – здесь есть и поющие ведущие, и живые концерты, и актуальные темы. "Утром в газете, вечером в куплете" – это как раз про "Мурзилок". А в утреннем сегменте органично зазвучат короткие рубрики и темы шоу "Поехали", динамично сменяющие друг друга. Поменяв два шоу местами, мы получили два настроения – утром это "чашка кофе", вечером – "бокал шампанского". Все сложилось, как пазл», – сказал генеральный продюсер группы радиостанций ГПМ Радио, главный редактор «Авторадио» Ирина Ипатова.

Каждый будний вечер, с 17:00 до 20:00, ведущие шоу «Мурзилки Live» Брагин, Гордеева и Захар будут подводить информационно-музыкальные итоги дня. Топовые события сегодняшнего времени находят отражение в фирменных музыкальных пародиях «Мурзилок», а в гостях – известные артисты, авторитетные эксперты и непосредственно герои новостей. В финале вечернего шоу «Мурзилки Live» – живые концерты известных исполнителей, от Григория Лепса, Олега Газманова, Uma2rmaH и «Машины времени» до Басты, Егора Крида, Полины Гагариной и Burito. Стопроцентный live sound гарантирует новый музыкальный коллектив #bigcityjazzshow.

Как отмечают на радиостанции, мультимедийное пространство, где сейчас базируются радиоведущие, выходит за границы обычных представлений о радио. Новая эфирная студия «Авторадио», по сути, многофункциональная площадка со всеми возможностями классического радиовещания, позволяющая проводить полноценные live-трансляции и живые концерты, обеспечивающая интеграцию радиоэфира в digital-сферу, а главное – это еще и настоящий зрительный зал. Слушатели «Авторадио», которые приходят в открытую студию, становятся полноправными участниками радиошоу.

«Именно новая студия, оснащенная по самым современным требованиям, сподвигла нас шире взглянуть на эфир "Авторадио". Сегодня мы можем осуществить то, что раньше просто не представлялось возможным. Например, у слушателей появился шанс увидеть "изнанку эфира" – теперь они могут общаться с ведущими и звездными гостями не только по телефону, но и придя в студию. Помимо микрофонов и эфирного оборудования, здесь есть еще много других технических и технологических возможностей, чтобы сделать ярче наш продукт», – отметила Ирина Ипатова.

Каждое утро со слушателями «Авторадио» будут общаться Сергей Демидов и Виктор Абрамян – ведущие драйв-шоу «Поехали». В соавторстве с легендами эфира «Авторадио» Юрием Гейко, Алексеем Лысенковым, Виктором Травиным, а также двадцатью самыми популярными блогерами они делают «Поехали» – радиошоу XXI века.

Слушателей ждет более тридцати оригинальных рубрик, игр и программ, которые сменяют друг друга каждые 3-5 минут. Все они отражают интересы разных людей – прежде всего автомобили, кино, рестораны, экстремальный отдых, спорт и многое другое. На радиостанции уверены – слушатели полюбят просыпаться, завтракать и бороться с пробками в компании с Демидовым и Абрамяном.

Утреннее шоу «Поехали» будет выходить по будням с 7:00 до 10:00. Благодаря новым технологиям и уникальным техническим решениям в каждом городе России, от Владивостока до Калининграда, утреннее шоу «Авторадио» стартует ровно в 7:00, а вечернее шоу начинается ровно в 18:00.

Трансляция шоу «Мурзилки Live» и «Поехали» также будет осуществляться на официальных каналах «Авторадио» в YouTube и социальных сетях. Фото- и видеорепортажи из студии представлены на www.avtoradio.ru.

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