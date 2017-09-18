Законопроект о включении Благовещенска в свободный порт внесен в Госдуму

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Депутат Иван Абрамов внес в Государственную думу законопроект о включении Благовещенска в перечень территорий, где действует режим свободного порта. Для этого нужно изменить закон «О свободном порте Владивосток».

К территориям свободного порта предлагают отнести Благовещенск, включая речной порт и аэропорт, говорится в сообщении амурского отделения партии ЛДПР.

Под свободным портом понимается территория, на которой устанавливаются меры господдержки предпринимательства – для привлечения инвестиций, создания и развития конкурентоспособных производств, ускорения социально-экономического развития, повышения уровня жизни населения. Законом установлено, что свободный порт Владивосток создается на семьдесят лет, также возможно продление этого срока.

«Режим свободного порта позволит получить налоговые льготы для резидентов – это лишь минимальные страховые взносы и 5 % налога на прибыль, – поясняет Иван Абрамов. – Никакого налога на землю, никакого налога на имущество. Сокращенные сроки проверок, сокращенные сроки на получение разрешительной документации для объектов капстроительства, упрощенный визовый режим и, наконец, беспошлинный и безналоговый режим свободной таможенной зоны для резидентов – то есть, ввоз, хранение, потребление и использование иностранных товаров, ввоз и вывоз оборудования».

Он отмечает, что свободный порт – это десятилетия уверенного роста, а главное – создание рабочих мест для амурчан. Абрамов хочет, чтобы законопроект был принят как можно быстрее.

Как сообщало Амур.инфо, о том, что Минвостокразвития РФ рассматривает возможность распространения режима Свободного порта Владивосток на часть Амурской области – Благовещенск и пункты пропуска Благовещенского района – стало известно в начале августа.

Министр экономического развития Амурской области Светлана Балова рассказывала тогда информагентству, что это – весомый плюс для новых инвестиций. «Свободный порт Владивосток дает преимущества, схожие с теми, которые дает территория опережающего развития. Это определенные налоговые преференции для новых инвестиционных проектов», – поясняла Светлана Игоревна.