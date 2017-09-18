Благовещенцы пообнимались с собаками и помогли больному ребенку
Собаки породы хаски собрали 16 тысяч рублей для маленького благовещенца. В помощь Вячеславу Сараеву на набережной Амура в минувшие выходные провели благотворительную акцию «Обними собаку – подари счастливую жизнь». Все желающие смогли сфотографироваться с хаски, маламутами, лабрадорами за деньги – сумму пожертвований каждый определял для себя сам.
Собранные средства передали родителям ребенка. У маленького жителя поселка Серышево органическое поражение центральной нервной системы, статический тетропарез – другими словами ДЦП. Это значит, что ребенок не может самостоятельно двигаться.
Собранных во время акции «Обними собаку» денег на реабилитацию Вячеслава не хватит. До необходимой суммы не достает ещё 9 тысяч рублей. Один курс стоит более 200 тысяч рублей. На лечение в Екатеринбург семья вынуждена ездить каждые 3 месяца. Сейчас мальчику 1,5 года.
Благотворительная акция с породистыми питомцами впервые прошла в Благовещенске в 2015 году. С этого времени владельцы собак шесть раз собирали деньги для больных детей. Максимальная сумма, которую собрали во время одной из акций – 40 тысяч рублей.
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