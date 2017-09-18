Благовещенский бодибилдер завоевал серебро международного турнира в Харбине

В Харбине состоялся международный турнир по бодибилдингу. В нем приняли участие около 200 спортсменов со всего мира. Среди них – единственный представитель Дальнего Востока России, мастер спорта по бодибилдингу из Благовещенска Никита Рузайкин. Он занял второе место среди профессионалов, уступив только китайскому спортсмену.

«Думал, в десятку не попаду, – рассказывает Никита. – Были очень серьезные спортсмены. Если учесть, что это китайский турнир, в котором по большей части принимали участие именитые китайские спортсмены, то я очень доволен достигнутым результатом».

В первый день соревнований благовещенский спортсмен выступал в «тяжелой» категории (свыше 80 килограммов) и занял первое место среди любителей. Так как соревнования бодибилдеров требуют невероятной отдачи сил, Никита не был уверен в том, что сможет участвовать в состязаниях второго дня. Но все-таки он преодолел себя и вышел на сцену, завоевав в итоге серебряную медаль.

«Конечно, я очень доволен, впечатления позитивные, высокий уровень организации турнира. Единственное – очень мешал языковой барьер. Не зная языка, довольно сложно участвовать в соревнованиях такого уровня без представителя», – поделился Никита Рузайкин.

Прошедшие соревнования называют «Харбинской "Олимпией"». Уровень их проведения очень высок, турнир собирает сильнейших бодибилдеров Китая и других стран.

Никита Рузайкин родился в 1982 году в Благовещенске. С 13 лет занимается бодибилдингом, является мастером спорта и тренером спортивного клуба «Медведь», подготовившим к соревнованиям различного уровня не один десяток чемпионов.