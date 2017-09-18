Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:22 7

Благовещенский бодибилдер завоевал серебро международного турнира в Харбине

Благовещенский бодибилдер завоевал серебро международного турнира в Харбине

В Харбине состоялся международный турнир по бодибилдингу. В нем приняли участие около 200 спортсменов со всего мира. Среди них – единственный представитель Дальнего Востока России, мастер спорта по бодибилдингу из Благовещенска Никита Рузайкин. Он занял второе место среди профессионалов, уступив только китайскому спортсмену.

«Думал, в десятку не попаду, – рассказывает Никита. – Были очень серьезные спортсмены. Если учесть, что это китайский турнир, в котором по большей части принимали участие именитые китайские спортсмены, то я очень доволен достигнутым результатом».

В первый день соревнований благовещенский спортсмен выступал в «тяжелой» категории (свыше 80 килограммов) и занял первое место среди любителей. Так как соревнования бодибилдеров требуют невероятной отдачи сил, Никита не был уверен в том, что сможет участвовать в состязаниях второго дня. Но все-таки он преодолел себя и вышел на сцену, завоевав в итоге серебряную медаль.

«Конечно, я очень доволен, впечатления позитивные, высокий уровень организации турнира. Единственное – очень мешал языковой барьер. Не зная языка, довольно сложно участвовать в соревнованиях такого уровня без представителя», – поделился Никита Рузайкин.

Прошедшие соревнования называют «Харбинской "Олимпией"». Уровень их проведения очень высок, турнир собирает сильнейших бодибилдеров Китая и других стран.

Никита Рузайкин родился в 1982 году в Благовещенске. С 13 лет занимается бодибилдингом, является мастером спорта и тренером спортивного клуба «Медведь», подготовившим к соревнованиям различного уровня не один десяток чемпионов.

Просмотров всего: 1020

#Китай #спорт

распечатать

Фотогалерея
+7
Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Александр II

    Александр II
    2 часа назад

    Поздравляю Никиту, достойный результат и хорошая форма!!!

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    супер

  • Кварц

    Кварц
    1 час назад

    Ужас. Сначала показалось, что какой-то монстр на фотке.

  • Asom

    Asom
    1 час назад

    Сейчас ему надо поберечься, чтобы какой-нибудь чурка не убил.

  • syntrax

    syntrax
    42 минуты назад

    Наш Никита молодец!!!

  • paravis

    paravis
    10 минут назад

    Жаль всех их, долго не живут...

  • S kak $

    S kak $
    8 минут назад

    Кварц

    Ужас. Сначала показалось, что какой-то монстр на фотке.



    А потом вспомнила своего пузатого Сисяна и подумала - какой красавец на фотке!

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Спорт

Благовещенцы взяли больше всего наград на соревнованиях по функциональному многоборью

сегодня, 10:22
Спорт 6

Несколько тысяч человек пробежали «Кросс–2017» в Благовещенске (фото)
Спорт

Массовый забег «Кросс–2017» в Благовещенске включит дистанции от 150 до 6 тысяч метров
Общество 9

Антидопинговые агентства требуют отстранить Россию от Олимпиады–2018