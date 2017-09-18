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18сентября
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сегодня, 11:11 0

Амурская область открывает клип-шествие регионов Дальнего Востока на ВЭФ

Амурская область открывает клип-шествие регионов Дальнего Востока на ВЭФ

В Интернете появился клип-презентация регионов Дальнего Востока, снятый на Восточном экономическом форуме. Представители каждого из девяти субъектов РФ поют по одному куплету в песне, прогуливаясь по «Улице Дальнего Востока» во Владивостоке. Открывает песню-шествие Амурская область.

Все регионы присоединялись к шествию в алфавитном порядке. За амурчанами, в роли которых выступили артисты ансамбля «Ровесники», шли представители Еврейской автономной области, затем Магаданской и так далее, вплоть до Чукотки. Почти все выступающие были в национальных костюмах, демонстрируя разнообразие взаимодействующих в регионе культур.

Семиминутный ролик сняли одним кадром. В клипе задействовано несколько сотен человек. При этом все пребывают в непрерывном движении: постоянно увеличивающаяся колонна идет по «Улице Дальнего Востока», на которой были представлены экспозиции всех дальневосточных субъектов.

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#Дальний Восток #интернет

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