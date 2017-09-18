Амурчане смогут сообщить о нарушениях прав коренных малочисленных народов на горячую линию

Амурская бассейновая природоохранная прокуратура 22 сентября проведёт горячую линию. На нее будут приниматься звонки по вопросам соблюдения прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Горячая линия будет работать с 9 до 18 часов.

Звонки на горячую линию будут приниматься старшим помощником Амурского бассейнового природоохранного прокурора и старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законов об охране природы по телефону: 8 (4212)32-36-39.

Как сообщают в пресс-службе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, которая создана в 2017 году, компетенция прокуратуры распространяется в пределах бассейна реки Амур, охватывая территорию Забайкальского, Приморского, Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей.

Основными ее функциями является надзор за исполнением законов об охране природы, соблюдением прав граждан на благоприятную окружающую среду органами исполнительной власти и местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями. Федеральным законодательством для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации предусмотрены особые условия природопользования, чтобы обеспечить для них традиционный образ жизни.