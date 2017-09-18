Прибытие в Благовещенск авиарейса из Нячанга отложено до 19 сентября

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Еще один авиарейс из тех, что должны были прибыть в Благовещенск 18 сентября, отложен до 19 сентября. Речь о рейсе ZF-2844 Нячанг – Благовещенск. Теперь прилет лайнера в Благовещенск ожидается в 19:00 19 сентября.

Как сообщает пресс-служба благовещенского аэропорта, соответствующее решение было принято авиакомпанией («Азурэйр»).

Другой сегодняшний рейс из Нячанга, KAR-2554, из-за тумана в Благовещенске ушел на запасной аэродром в Хабаровске. В столицу Приамурья борт с 294 пассажирами должен прилететь сегодня в 12:00 (ранее сообщалось о 10:20). Обратный вылет запланирован на 14:00.

Кроме того, стала известна причина переноса на 19 сентября рейса ИЕ-3636 Южно-Сахалинск – Благовещенск: тайфун. Непогода накрыла аэропорт вылета. Также уточняется, что лайнер прилетит завтра немного позже – в 11:35. Обратный вылет ожидается завтра в 12:45.