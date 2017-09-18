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18сентября
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сегодня, 11:04 1

Прибытие в Благовещенск авиарейса из Нячанга отложено до 19 сентября

Прибытие в Благовещенск авиарейса из Нячанга отложено до 19 сентября
Фото: nasamoletah.ru

Еще один авиарейс из тех, что должны были прибыть в Благовещенск 18 сентября, отложен до 19 сентября. Речь о рейсе ZF-2844 Нячанг – Благовещенск. Теперь прилет лайнера в Благовещенск ожидается в 19:00 19 сентября.

Как сообщает пресс-служба благовещенского аэропорта, соответствующее решение было принято авиакомпанией («Азурэйр»).

Другой сегодняшний рейс из Нячанга, KAR-2554, из-за тумана в Благовещенске ушел на запасной аэродром в Хабаровске. В столицу Приамурья борт с 294 пассажирами должен прилететь сегодня в 12:00 (ранее сообщалось о 10:20). Обратный вылет запланирован на 14:00.

Кроме того, стала известна причина переноса на 19 сентября рейса ИЕ-3636 Южно-Сахалинск – Благовещенск: тайфун. Непогода накрыла аэропорт вылета. Также уточняется, что лайнер прилетит завтра немного позже – в 11:35. Обратный вылет ожидается завтра в 12:45.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Tony Stark

    Tony Stark
    3 часа назад

    рейсе ZF-2844 Нячанг – Благовещенск - (Азур) - прилет ожидается завтра не в 19-00, а утром.

    Не повезло людям, возвращающимся сегодня Пегасовским рейсом - в 7 утра рейс развернулся над Благой и ушел на Хабаровск. Теперь домой попадут в 12-00 только. И еще неизвестно, может их, бедолаг, заставили там перерегистрировать свой багаж уже на внутренний рейс до Благи.

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