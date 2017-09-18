Главный сосудистый хирург Приамурья: варикоз оперировать надо, но только у грамотного врача

«Ноги гудят» – это ощущение знакомо практически каждому человеку. Что это – усталость или начало серьёзного заболевания? В России варикозом страдают 20 % мужчин и 40 % женщин, из которых у 15 % имеются трофические расстройства – язвы. Корреспондент Амур.инфо побеседовал с заведующим отделением сосудистой хирургии АОКБ Артёмом Мазуренко.

Ежегодно количество людей, болеющих варикозом, увеличивается на 2,5 %. Причем это увеличение происходит за счет тяжелых форм заболевания. Особенностью российской (статистики) заболевания варикозом является увеличение больных среди молодежи и даже среди подростков. Заболеваемость варикозом у школьников 12-16 лет составляет 21,7 %. Из них 12 % имеют развитую патологию клапанов глубоких вен.

– Что такое варикоз?

– Варикозная болезнь – это «награда» человеку за его прямохождение. Животные варикозной болезнью не болеют. Только те, кто ходит прямо на ногах, те болеют варикозом.

– Почему же тогда не абсолютно все люди страдают от этого заболевания?

– Для того чтобы развилась варикозная болезнь, нужны, во-первых, предрасполагающие факторы, а также производящие факторы. К предрасполагающим факторам относятся женский пол и, несомненно, наследственность. Предрасположенность к варикозной болезни передаётся по наследству. Если у мамы-бабушки-сестры есть варикоз, то и у вас вероятность заболевания велика. У женщин встречается это заболевание в пять раз чаще, чем у мужчин – это особенность гормонального фона женского организма, эстрогены отрицательно влияют на венозную стенку. Производящие факторы – это те факторы, которые возникают во время жизни: спортивные занятия тяжёлой атлетикой, стояче-сидячий образ жизни, – бухгалтеры, продавцы и тому подобные профессии. То есть добавляется нагрузка статическая на ноги, которая в течение жизни реализуется, и, без сомнения, добавим к этой нагрузке беременность и роды. Производящие факторы приводят предрасполагающие в состояние болезни. Можно иметь неблагоприятную по варикозу наследственность, но вести здоровый и не сидячий образ жизни, не беременеть и не рожать, и болезнь не реализуется. Но бывает, что нет никаких предрасполагающих факторов, а варикозная болезнь – вот она. Чем больше урбанизируется население, тем чаще встречается варикозная болезнь.

– Так что же делать? Как остановить болезнь?

– Не верьте телевизору. Фактически, если варикоз начался, остановить его развитие невозможно. Приходят молодые девушки на приём: «У мамы варикоз, у меня вот тоже венка на ноге появилась, что мне делать, чтобы у меня варикоза не было?». На этот вопрос ответить невозможно. Она, конечно, должна попытаться исключить тяжелые воздействия на нижние конечности – никакого кроссфита, тяжёлой атлетики, из спорта предпочесть плавание, ходьбу, лыжи и велосипед. Но я не могу сказать ей – не рожай. Это неправильно. И вообще, самое полезное для профилактики варикоза – лежать вверх ногами. Но никто такую работу ещё не придумал. Так что нет стопроцентного метода, который бы предотвратил надвигающийся варикоз. Мы можем лишь бороться с самой варикозной болезнью, и делать это надо вовремя. Бытует очень неправильное мнение среди населения: подожду, не пойду к врачу, пусть дозреет болезнь. Это очень глупо. И ещё одно: рожу, а потом прооперируюсь. Это вообще неправильно. Нужно делать операцию до беременности! Чем дольше срок течения варикозной болезни, тем сложнее хирургическое лечение, тем хуже косметический результат, тем хуже отдалённый прогноз. Оперироваться нужно вовремя. Вовремя и грамотно прооперированная варикозная болезнь практически гарантирует свободу от этого заболевания на достаточно долгий промежуток времени.

– Расскажите про симптомы, которые нельзя пропускать, и когда уже пора обращаться к врачу.

– Главный симптом – это наличие варикозных вен на ногах. Мы можем разделить их на два вида. Бывают сеточки маленьких сосудов близко к поверхности кожи – красные, синие, даже чёрные, это называется ретикулярный варикоз или телеангиэктазия, в зависимости от толщины сосудов. И вот к настоящей варикозной болезни это не имеет отношения. Это, скорее, косметический дефект, связанный с гормонами в организме. Варикозная же болезнь – это узлы на венах, которые появляются, как правило, изначально в области колена, в подколенной ямке, на внутренней поверхности голени.

– То есть, если женщина на ноге у себя, на голени, просто видит вену, которая хорошо просматривается, но нет узлов и выпирания, то это не варикоз?

– Это повод сходить к сосудистому хирургу и провериться. Врач точно определит, что это, пронаблюдает в динамике и решит. И если это окажется варикоз, то надо вовремя его прооперировать.

– А нужно ли оперировать «сеточку»?

– «Сеточка» – это косметический дефект, и тут по желанию мы делаем вмешательство. Можно сделать склеротерапию или лазеротерапию, а операция хирургическая не нужна в таких случаях, это амбулаторная процедура.

Что касается непосредственно болезни расширения вен, то за последние годы методы лечения очень сильно продвинулись вперед. Существует несколько методик, они разные совсем, но все они приводят к одному: необходимости убрать патологически изменённый сосуд, выключить его из системы кровообращения.

– Какие признаки варикозной болезни существуют?

– Первая стадия – это отёк ноги в области лодыжки, причем отекает только одна нога, к вечеру отёк усиливается; появление узлов, тяжесть в ногах. Дальше появляются судороги ночью, непреодолимое желание поднять ноги вверх или засунуть их в тазик с холодной водой. На последующих стадиях выпирание вен и узлов становится всё более выраженным, усиливается боль и жжение в ногах, может дойти до образования трофических язв.

– А что происходит внутри поражённого органа?

– В норме кровь по венам бежит к сердцу, но когда возникает варикоз, то клапаны на венах перестают работать и кровь начинает бежать в обратную сторону, получается излишний приток крови в ногах, она выдавливается в шишки на венах, и возникает отёк. Таким образом, вена на ноге не выполняет свою функцию. Единственное, что мы можем сделать – удалить её.

Показания к хирургии – это вторая-третья стадии болезни. Но вместе с хирургией в комплексе применяется всегда лекарственная терапия, компрессионная терапия, физиотерапия и изменение режима физической активности. Это обязательно для всех больных варикозным расширением вен.

– Есть ли побочные эффекты от операции, неблагоприятные возможные последствия?

– Если операция делалась у грамотного сосудистого хирурга, который делает не менее 100 операций в год, то нет, не будет побочных эффектов. В нашем отделении сосудистой хирургии АОКБ в год делается около 500 подобных операций. Так что, если операция сделана правильно, качество жизни пациента улучшится. Главное – операция по поводу варикоза должна делаться сосудистыми хирургами в хорошей оборудованной клинике. И ни в коем случае операцию по удалению варикоза нельзя делать в маленьких автономных клиниках, поскольку осложнения во время операции случаются, и не так уж и редко. В многопрофильных центрах всегда есть анестезиологи, реаниматологи, кардиологи и кровь для переливания. Что будут делать в экстренных случаях врачи маленькой клиники, я затрудняюсь сказать. Вызовут скорую?

– Скажите, в Амурской областной клинической больнице есть очередь на операции по удалению варикозных вен в рамках обязательного медицинского страхования?

– Да, на два года вперед очередь. Это для плановых больных очередь. Есть платные операции, там нет очереди. К сожалению, это так.

– Мужчины страдают от варикоза?

– Бывает, но реже, чем женщины. На пять женщин – один мужчина с варикозом. Причем мужчины переносят эту болезнь значительно легче, чем женщины. Они могут с десяток лет ходить с варикозными венами и не ощущать дискомфорта.

– Мы знаем, что есть классическая хирургическая операция с разрезами, а есть ли какая-то альтернатива хирургическому вмешательству?

– Существует минимально-инвазивная хирургия варикозной болезни, когда операция делается специальными инструментами через маленькие проколы, которые даже не зашиваются. Цель достигается та же, эта вена все равно удаляется. Также существуют ещё более современные методы, это лазерная склерооблитерация – вена «заваривается» изнутри при помощи лазерной энергии, разрезов нет, есть только проколы. Есть ещё метод – радиочастотная абляция, в его основе лежит радиоволновое воздействие на внутреннюю оболочку сосуда, в результате чего вена сжимается и склерозируется.

– Что вы посоветуете нашим читателям?

– Не тянуть время. Есть подозрения, сомнения – нужно пойти и провериться. А если варикозная болезнь уже есть, то оперироваться надо, само не пройдёт, станет только хуже. Чем меньше стадия, тем более щадяще вмешательство врачей при операции. А ещё, в принципе, всем не помешало бы ношение компрессионного белья при занятиях спортом, при любых нагрузках. Тогда вы поможете своим ногам сохраниться в красивом и здоровом виде.