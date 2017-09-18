В аварии на благовещенском мосту через Зею пострадал ребенок

Стали известны подробности второго ДТП из двух, которые произошли на благовещенском мосту через реку Зею, 16 сентября, вызвав сильный затор. В частности, в аварии пострадал ребенок.

Как сообщало Амур.инфо, в тот день на мосту произошли две автоаварии. Первая случилась утром: столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате образовалась серьезная пробка в обоих направлениях.

Вторая авария произошла в дневное время, по информации очевидцев, примерно в 50-ти метрах от первой. Подробности этого ДТП стали известны только сейчас. Как сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску, в 13:23 на мосту столкнулись автомобили Toyota Vanguard и Nissan X-Trail. Водитель Vanguard не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди X-Trail. В результате происшествия пострадали два пассажира Nissan X-Trail, в том числе 10-летняя девочка.