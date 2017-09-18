Благовещенцы взяли больше всего наград на соревнованиях по функциональному многоборью

В минувшие выходные в Благовещенске на стадионе «Юность» прошли соревнования по функциональному многоборью Amur Athlete Challenge. В мероприятии приняли участие как профессионалы, так и новички. Победители получили от губернатора области Александра Козлова в подарок телевизоры.

На соревнования в столицу Приамурья съехались 62 атлета из разных городов Амурской области, а также из Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского и Санкт Петербурга.

Лучших в течение двух дней выбирали по шести категориям. В результате четыре первых места завоевали спортсмены из Благовещенска, два – хабаровчане, сообщает областное правительство.