Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с автобусом в Благовещенске

Фото: instagram.com/blag_dtp

Отдел ГИБДД по Благовещенску распространил официальную информацию о ДТП с участием маршрутного автобуса, произошедшем в областном центре 16 сентября. Как оказалось, в аварии пострадало гораздо больше человек, чем сообщалось ранее.

Как сообщало Амур.инфо, на перекрестке улиц Амурская и Шимановского столкнулись автобус «ПАЗ» 36-го маршрута и легковушка Mazda Familia. В аварии пострадал водитель Mazda Familia. Как выяснилось, травмы получили и другие люди.

По информации городского ГИБДД, в результате аварии пострадали в общей сложности шесть человек, в том числе 8-летняя девочка – пассажирка автобуса.