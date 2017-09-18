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18сентября
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сегодня, 10:15 11

Канализационные воды заливают Игнатьевское шоссе в Благовещенске (видео)

Канализационные воды заливают Игнатьевское шоссе в Благовещенске (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились жители дома по адресу: Игнатьевское шоссе, 3. Они рассказали, что уже вторую неделю возле их дома из-под земли вытекает вода, пахнущая фекалиями, а также прислали видео.

Вода постепенно стекает из проезда к дому на Игнатьевское шоссе, где скапливается в пахучие лужи. Жильцы рассказали, что из-за этого в проезде уже проседал грунт.

«На прошлой неделе мы обратились в "Амурводоканал", – рассказал житель дома по Игнатьевскому шоссе, 3 Олег. – Там о проблеме знают. Приезжали, засыпали песком, но жижа продолжает течь. Видео я снимал после этого, в субботу».

В «Амурводоканале» корреспонденту ИА «Амур.инфо» точно не сказали, проводятся ли уже работы по устранению проблемы с канализацией. Но сообщили, что, если заявка к ним поступила, то их бригада должна зайти и начать выполнение работ.

На вопрос, почему не была решена проблема с первого раза, сотрудники «Амурводоканала» пояснили, что в прошлый раз порыв был устранен. Но, вероятно, из-за изношенности труб в канализации образовался новый порыв.

Они также сообщили, что за один день устранить проблему не получится: нужно раскопать трубу, обнаружить порыв и уже потом его устранить. Работы продлятся в течение нескольких дней.

Просмотров всего: 2320

#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • бабаяга

    бабаяга
    2 часа назад

    ну все..хана новой плитке

  • Olivyeva

    Olivyeva
    2 часа назад

    Это же через дорогу от дома Игнатьевское шоссе 3.

    Хана будет новому перекрёстку, который год назад сдан в эксплуатацию.

    И чего там всё лето год назад копошились?

  • Petta

    Petta
    2 часа назад

    Ну как же через дорогу отдома, если на видео в луже отражение дома

  • Olivyeva

    Olivyeva
    2 часа назад

    PettaНу как же через дорогу отдома, если на видео в луже отражение дома


    На видео ещё и проезжую часть дороги видно,

    За которой видно объездную дорогу

    и газон с деревьями перед окнами дома .

    В аккурат вонючий гейзер через шоссе от жилого дома бъёт.

  • Александр FR

    Александр FR
    2 часа назад

    Сам лично в субботу звонил в ВОДОКАНАЛ, диспечер сказал что о порыве слышит впервые. По факту калия уже вторую неделю бьет ключом из под асфальта. БЕЗДЕЛЬНИКИ правильно их губернатор на контроль взял.

  • Кварц

    Кварц
    1 час назад

    Только что весело рапортовали о законченном ремонте внутридворового покрытия по этому адресу. Судя по видео новую плиточку уже топит.

  • Olivyeva

    Olivyeva
    51 минута назад

    КварцТолько что весело рапортовали о законченном ремонте внутридворового покрытия по этому адресу. Судя по видео новую плиточку уже топит.


    Где вы видите ,

    что топит новую плиточку?

    Гейзер через дорогу, по чётной стороне улици.

    Плитка во дворе дома совершенно сухая.

    Видео смотрите внимательнее.

  • Petta

    Petta
    18 минут назад

    Александр FRСам лично в субботу звонил в ВОДОКАНАЛ, диспечер сказал что о порыве слышит впервые. По факту калия уже вторую неделю бьет ключом из под асфальта. БЕЗДЕЛЬНИКИ правильно их губернатор на контроль взял.


    Вы все таки напишите, это возле дома или через дорогу, новую развязку. А вообще там каждый год чего то копали-искали. Мне кажется, что за домом, потому как написано, что это лужа заходит уже во двор дома. Давно там не проходила.

  • Тундра

    Тундра
    11 минут назад

    В самом деле давно там воняет заливает. Выйти из отремонтированных изнутри дворов на переход весьма проблематично. Вдоль всего дома N 3 лужа с "озером" посредине. Грязь развезли машины и все это в новенькие дворы.

  • Кварц

    Кварц
    6 минут назад



    Чисто по-русски: пусть всё будет, но хоть чего-нибудь не хватает. Такую развязку на Игнатьевском-Мухина сделали хорошую, тротуар плиткой выложили на переход, а как дойти до перехода, чтоб не утонуть как-то никто не продумал. Территорию от дороги до домов теперь еще лет 30 благоустраивать будут

  • Кварц

    Кварц
    26 секунд назад

    Александр FR

    правильно их губернатор на контроль взял.



    Ну взял. И что дальше? Так и будет держать или в конце концов водоканал успеет до зимы гнилые трубы поменять. Вообще-то зимой расценки другие. Доплачивают за работу на морозе. Есть смысл подождать. :)))



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