Канализационные воды заливают Игнатьевское шоссе в Благовещенске (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились жители дома по адресу: Игнатьевское шоссе, 3. Они рассказали, что уже вторую неделю возле их дома из-под земли вытекает вода, пахнущая фекалиями, а также прислали видео.

Вода постепенно стекает из проезда к дому на Игнатьевское шоссе, где скапливается в пахучие лужи. Жильцы рассказали, что из-за этого в проезде уже проседал грунт.

«На прошлой неделе мы обратились в "Амурводоканал", – рассказал житель дома по Игнатьевскому шоссе, 3 Олег. – Там о проблеме знают. Приезжали, засыпали песком, но жижа продолжает течь. Видео я снимал после этого, в субботу».

В «Амурводоканале» корреспонденту ИА «Амур.инфо» точно не сказали, проводятся ли уже работы по устранению проблемы с канализацией. Но сообщили, что, если заявка к ним поступила, то их бригада должна зайти и начать выполнение работ.

На вопрос, почему не была решена проблема с первого раза, сотрудники «Амурводоканала» пояснили, что в прошлый раз порыв был устранен. Но, вероятно, из-за изношенности труб в канализации образовался новый порыв.

Они также сообщили, что за один день устранить проблему не получится: нужно раскопать трубу, обнаружить порыв и уже потом его устранить. Работы продлятся в течение нескольких дней.