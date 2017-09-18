На Амур.инфо разыграют билеты на спектакль «Амурской осени»

19 сентября в Общественно-культурном центре Благовещенска в рамках фестиваля «Амурская осень» покажут лирическую комедию «Шестикрылая Серафима» с участием Валерия Николаева, Андрея Чадова, Филиппа Бледного и Евгения Кулика. На Амур.инфо – розыгрыш билетов на спектакль.

«Шестикрылая Серафима» расскажет о шести разных мужчинах в жизни одной необыкновенной женщины. Редакция предлагает читателям принять участие в конкурсе. Призом за первое место станет пара билетов на спектакль «Шестикрылая Серафима», за второе – билеты в кино на драму Славы Росса «Сын». Условия конкурса: в комментариях к этой новости необходимо опубликовать свой рассказ о необычной любви. Редакция выберет самые оригинальные и трогательные истории. Имена победителей будут названы завтра, 19 сентября, в 12 часов. Сотрудник Амур.инфо свяжется со счастливчиком и объяснит, когда и где забрать выигрыш.