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На Амур.инфо разыграют билеты на спектакль «Амурской осени»

На Амур.инфо разыграют билеты на спектакль «Амурской осени»

19 сентября в Общественно-культурном центре Благовещенска в рамках фестиваля «Амурская осень» покажут лирическую комедию «Шестикрылая Серафима» с участием Валерия Николаева, Андрея Чадова, Филиппа Бледного и Евгения Кулика. На Амур.инфо – розыгрыш билетов на спектакль.

«Шестикрылая Серафима» расскажет о шести разных мужчинах в жизни одной необыкновенной женщины. Редакция предлагает читателям принять участие в конкурсе. Призом за первое место станет пара билетов на спектакль «Шестикрылая Серафима», за второе – билеты в кино на драму Славы Росса «Сын». Условия конкурса: в комментариях к этой новости необходимо опубликовать свой рассказ о необычной любви. Редакция выберет самые оригинальные и трогательные истории. Имена победителей будут названы завтра, 19 сентября, в 12 часов. Сотрудник Амур.инфо свяжется со счастливчиком и объяснит, когда и где забрать выигрыш.

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#Амурская осень #конкурсы #культура

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Комментарии
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  • гад жет

    гад жет
    2 часа назад

    Я её люблю .

    Она меня - нет .

  • Irina1982

    Irina1982
    1 час назад

    В жизни случаются странные вещи, а в любви тем более. Мне в свое время нравился молодой человек, я всячески старалась привлечь его внимание но он не особо это замечал, однажды гуляя по набережной я его встретила в окружении друзей которые недавно вернулись с армии и его друг вызвался меня провожать (наверное был смелее), я тогда была студенткой, мы гуляли всю ночь пока общежитие не открылось, собственно и провожает до сих пор в статусе мужа.

  • Сервелат

    Сервелат
    1 час назад

    Эта история началась почти год назад, вопреки скептическому мнению, что на сайтах знакомств невозможно найти серьезные отношения, мой опыт дал мне понять обратное. Конечно, пришлось постараться, чтобы найти человека, с которым будет интересно. На фото профиля - была девушка в очках, смотрящая вверх, фото мне показалось забавным, очень проникновенный взгляд и милая улыбка. Я решил написать ей – мы переписывались непрерывно почти 2,5 часа, потом я попросил у нее номер телефона, и мы созвонились, долго смеялись над различными шутками. Оказалось, что она трудится врачом-рентгенологом, пишет диссертацию и вообще очень увлеченная личность, работающая на благо российской медицины. Из-за существенной разницы во времени, мы общались по тел. ночью и днем. Я не скажу, что это была любовь с первого слова, взгляда. Я ухаживал за ней несмотря на расстояние. Было, наверное, всё, и цветы, и портрет, и воздушные шары, и организация обедов-ужинов в виде сюрпризов. После трех месяцев общения, я наконец-то испытал то самое чувство в своем сердце, и признался в любви. Ответа я не получил. Мы также продолжали общаться. Потом наступила весна, ее день рождения, я заказал для нее 50 роз и открытку с любовным посланием, она позвонила мне и долго благодарила, потом спустя несколько дней, сказала, что мы слишком разные люди и не можем быть вместе, что она не хочет причинять мне боль, и нужно расстаться. Что к сожалению, у нее не оказалось того самого килограмма красных яблок для меня, есть зеленые, но красных нет (это из истории девушки и парня, который предпочитал только зеленые яблоки). Не скажу, что мне было легко после этих слов. Я будто отключился от мира. Очень расстроился. Но потом понял, что ей просто нечего сказать на мои слова любви, да, я хороший и замечательный человек, но возможно, она разучилась любить – я вспомнил эти слова, прозвучавшие в нашем последнем разговоре. Но мне не хотелось ее отпускать, потерять ту, которую так долго искал. И я взял билет и полетел к ней, мы встретились, наше общение, будто вышло на этап перерождения, мы заново узнали друг друга, и всё наладилось, теперь мы вместе, и счастлив, что каждый день делю свое счастье с девушкой, которую люблю!

  • ammekoo-arenda

    ammekoo-arenda
    17 минут назад

    Любовь с 3-его раза...Много лет назад, будучи студенткой 1 курса, пришла на первый концерт в начале учебного года. Выступала рок-группа старшекурсников, сидя на последних рядах мы перешептывались с подругой о том, какой симпатичный парень играл на барабанах, глаз не отвести, мне б такого...Год летела на все возможные местные концерты лишь бы его увидеть, украдкой косилась на переменах в коридоре...Он выпускник, а я первокурсница, жаль, но больше мы не виделись, а познакомиться сама тогда очень боялась...Прошло три года и вот в компании друзей я вижу его, нет, не екнуло, это не была любовь с первого взгляда, но что-то меня "зацепило". Он и сам меня приметил и мы познакомились. Практически сразу все закрутилось, и мы начали встречаться. Однако ничем хорошим все не закончилось, мы расстались, причем довольно плохо...Спустя практически год мы снова встретились в гостях у тех же общих знакомых, помирились и снова начали общение...Нет, снова не любовь, но что-то нас тянуло друг к другу, мы снова начали отношения, но в этот раз все было по-другому, так, как оба этого хотели. Изменилось все в тот момент, когда он, наконец, признался мне в любви и сделал предложение, однако я отказала, ведь не могла ему сказать в ответ то же самое. Наверное просто мне было страшно, я была не готова к такому повороту, честно говоря, даже не задумывалась о будущем...Его друзья очень долго меня презирали и ненавидели за ту боль, которую я принесла их другу своим отказом, но ничего нельзя было изменить... Несмотря на наше расставание, мы все равно хоть и редко, но виделись и общались, каждый раз он говорил "Ты все равно будешь моей". В тот момент и представить не могла, что так и будет. Прошло еще пару лет, пока я наконец не поняла, что ЛЮБЛЮ ЕГО, ведь он самый лучший, во всем, ведь сама последнее время искала встречи с ним или повода хотя бы поговорить, ревновала, когда спустя какое-то время у него появилась девушка, ведь она появилась назло мне...Никогда никому из мужчин не говорила таких слов, ни к кому такого не испытывала, сойду с ума если его не будет в моей жизни...Признаться было сложно, ведь надо же было признать, что тогда, давно, была не права. Таких, как он, больше нет, люблю его очень, как и он меня. И ведь даже поссориться не можем (может и к лучшему), полное взаимопонимание и уважение, а главное любовь...Иногда думаю, а может должно было пройти столько лет и столько событий? Друзья до сих пор смеются «Ну наконец-то вы вместе, давно пора»))) Да и действительно, давно…Позвоню-ка милому, пообедал ли???и скажу как сильно его ЛЮБЛЮ!!!

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