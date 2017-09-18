Более 1 500 амурчан рискуют остаться без электричества из-за долгов

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«Амурэнергосбыт» предупредил более 1,5 тысячи потребителей о возможном отключении электроэнергии из-за долгов. На сегодняшний день задолженность перед энергетиками за поставленные ресурсы составляет 390 миллионов рублей. Основная часть должников, запланированных к отключению, проживает в Благовещенске, Свободном и Тынде.

Как сообщают энергетики, если потребители в ближайшее время не погасят свои долги, то специалисты будут вынуждены до конца сентября полностью прекратить им подачу электроэнергии.

Прежде чем отключить должника от подачи энергоресурса, компания информируют его о наличии задолженности и необходимости ее погашения. Только после этого энергетики используют право на приостановление электроснабжения.

С января этого года правительство РФ упростило процедуру уведомительной работы о планируемых ограничениях ресурса гражданам. Если раньше недобросовестного потребителя нужно было дважды предупреждать об отключении, то теперь достаточно единожды поместить информацию о долге и планируемом ограничении в счете-квитанции на оплату электроэнергии. После чего в течение 20 дней долг должен быть погашен.

Получить информацию об имеющейся задолженности, а также о возможных способах погашения долга можно по телефону Единого информационного центра ПАО «ДЭК»: 8-800-333-0-444 (звонок бесплатный). Кроме того, контролировать счета за электроэнергию сегодня возможно дистанционно с любого устройства с выходом в Интернет. Для этого нужно воспользоваться услугой «Личный кабинет», пройдя простую регистрацию на сайте ПАО «ДЭК» или скачав приложение в Google Play, AppStore.