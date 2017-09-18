Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:47 3

Более 1 500 амурчан рискуют остаться без электричества из-за долгов

Более 1 500 амурчан рискуют остаться без электричества из-за долгов
Фото: gazetahimki.ru

«Амурэнергосбыт» предупредил более 1,5 тысячи потребителей о возможном отключении электроэнергии из-за долгов. На сегодняшний день задолженность перед энергетиками за поставленные ресурсы составляет 390 миллионов рублей. Основная часть должников, запланированных к отключению, проживает в Благовещенске, Свободном и Тынде.

Как сообщают энергетики, если потребители в ближайшее время не погасят свои долги, то специалисты будут вынуждены до конца сентября полностью прекратить им подачу электроэнергии.

Прежде чем отключить должника от подачи энергоресурса, компания информируют его о наличии задолженности и необходимости ее погашения. Только после этого энергетики используют право на приостановление электроснабжения.

С января этого года правительство РФ упростило процедуру уведомительной работы о планируемых ограничениях ресурса гражданам. Если раньше недобросовестного потребителя нужно было дважды предупреждать об отключении, то теперь достаточно единожды поместить информацию о долге и планируемом ограничении в счете-квитанции на оплату электроэнергии. После чего в течение 20 дней долг должен быть погашен.

Получить информацию об имеющейся задолженности, а также о возможных способах погашения долга можно по телефону Единого информационного центра ПАО «ДЭК»: 8-800-333-0-444 (звонок бесплатный). Кроме того, контролировать счета за электроэнергию сегодня возможно дистанционно с любого устройства с выходом в Интернет. Для этого нужно воспользоваться услугой «Личный кабинет», пройдя простую регистрацию на сайте ПАО «ДЭК» или скачав приложение в Google Play, AppStore.

Просмотров всего: 443

#закон #энергетика

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Алиса65

    Алиса65
    4 часа назад

    Плата за э/э очень высокая для нашего региона имеющего столько ГЭС и ТЭЦ. А в инете каждый день читаю, что ни пенсии, ни з/п увеличиваться не будут, а пенсии даже будут уменьшены, так как у них нет денег в бюджете. Встаёт вопрос: либо за всё заплатить, либо "положить зубы на полку". Так что, граждане энергетики, умерьте свои аппетиты, и платить будут все.

  • Герцог Мальборо

    Герцог Мальборо
    4 часа назад

    а наши долги на Донбесе спрашивайте

    их же там бесплатно щас снабжают этим добром

    не в ущерб свинорылым олигархам

  • ТанюшкаЯ

    ТанюшкаЯ
    4 часа назад

    Алиса65

    Плата за э/э очень высокая для нашего региона имеющего столько ГЭС и ТЭЦ. А в инете каждый день читаю, что ни пенсии, ни з/п увеличиваться не будут, а пенсии даже будут уменьшены, так как у них нет денег в бюджете. Встаёт вопрос: либо за всё заплатить, либо "положить зубы на полку". Так что, граждане энергетики, умерьте свои аппетиты, и платить будут все.



    энергетики не сами устанавливают тарифы. Но согласна с вами что тарифы большие. Проблема здесь главная заключается в том, что расчеты какие-то очень странные производят, причем таким образом, что самому не разобраться, что уж там пенсионеру. как получаешь квитанцию за э/э так волосы дыбом. Особенно если смотреть строку итого к оплате с учетом аванса... это просто ужас. То ли программа у энергетиков стоит не очень, то ли специально расчеты делают неверные

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Амурчане смогут сообщить о нарушениях прав коренных малочисленных народов на горячую линию
Общество 40

В Минздраве нашли способ заставить родителей вакцинировать детей
Власть 28

Глава администрации Зеи отстранен от должности

Общество 32

Амурские предприниматели: наш бизнес кошмарят, как в 90-е