Обнаружили место, где нет старения: обзор прессы

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Человечество должно быть готово к резкой смене климата; у безработного украли триста тысяч долларов; скончалась старейшая жительница Земли; культовую комедию Рязанова ждёт продолжение – подробности в сегодняшнем обзоре, подготовленном ведущим «Авторадио-Благовещенск» Павлом Савинкиным.

Напишут же такое

В выходные дни полистал журнал GEO, в котором вычитал, в частности, о том, что в космосе есть место, где человеческий организм будет защищен от процессов старения, где человек может существовать вечно. И это не какой-то морозильник, это вполне комфортные черные дыры. Они пока, к сожалению, мало изучены, но уже отмечено рядом авторитетных ученых, что рядом с ними время изгибается, и старения, как такового, не происходит.

Известный физик-теоретик Стивен Хокинг уже давно предположил, что черные дыры – это своего рода порталы в параллельную Вселенную, где вся материя не пропадает, а просто переходит в иной мир.

«Вот прочитал я всё это и надолго задумался. Так бы и думал о вечном, если б не другие СМИ…» – рассуждает автор обзора.

Не пропусти

В других СМИ если не о вечном, то об околовечном. На Ямайке на 118-м году жизни скончался старейший житель Земли Вайолет Мосс Браун, о чем рассказал «Мир новостей».

Браун родилась на Ямайке 10 марта 1900 года. Дама не скрывала своих гастрономических пристрастий: она употребляла ром и не ела курятину и свинину. Так что, если я исключу из рациона курятину, то у меня есть все шансы хотя бы просто долго пожить – уж черт с ней, с черной дырой, не до вечности…

Вам статья

Раскрыл «Технику – молодёжи» и споткнулся о большую статью, в которой на полном серьезе излагается о том, что человечество должно быть готово к резкой смене климата на Земле. И причиной этому послужит смещение полюсов, происходящее раз в 259 лет.

То есть Северный полюс станет Южным, а Южный – Северным Не совсем, конечно, так, то есть Земля не перевернется, нам не придется ходить вверх ногами, но в целом тенденция такова.

Первые признаки изменения климата видны уже сегодня. Например, настоящей сенсацией стал выпавший снег в Сахаре и только что пронесшиеся над миром ураганы. В подробностях много интересного, к примеру, пишут, что жаркие континенты могут покрыться льдом – такая участь ожидает несколько стран, среди них США и Япония. Ну, Японию-то будет жалко, почти свои, а вот Америку…

Но давайте посмотрим, над чем еще работали журналисты…

Вам статья

О вечности и вечном поговорили, перейдем к земному, к безрадостной жизни безработных. В Москве из банковской ячейки у 43-летнего безработного жителя столицы украли триста тысяч долларов (почти 17,3 миллиона рублей).Мужчина, в лучших традициях подпольного миллионера Корейко пришел проверить свои депозиты и обнаружил, что ящичек совершенно пуст.

«Вот я и думаю, где б так не работать…» – мечтает обозреватель.

На посошок

Ну и напоследок совсем о нашенском. Как сообщает дайджест «Удивительный мир», культовая советская комедия Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России», снятая в 1973 году, получит продолжение. Оно начнет сниматься уже в следующем году. Героями сиквела станут дети главных героев киноленты советской поры. Самое смешное здесь как раз в том, что есть идея о продолжении и уже есть решение о претворении этой идеи в жизнь.

«Впрочем, смешным это бы казалось только в том случае, если б всё не было так грустно…» – завершает обзор Павел Андреевич.