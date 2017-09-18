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18сентября
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сегодня, 09:30 44

В Минздраве нашли способ заставить родителей вакцинировать детей

В Минздраве нашли способ заставить родителей вакцинировать детей
Фото: Kinderok.ru

Министерство здравоохранения России предложило изменять условия страхования граждан, если они отказались от вакцинации своих детей. Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова, пишет lenta.ru. По ее словам, Минздрав не может обязать граждан делать прививки детям, но ищет другие способы повлиять на них.

«Мы пытаемся договориться с Фондом социального страхования, чтобы какие-то механизмы, в том числе и материальные, включались. Скажем, если ребенок заболевает по вашей вине, вы отказались от его вакцинации, может быть, имеет смысл, чтобы больничный лист вам оплачивался не так, как всем остальным», – пояснила она.

Министр добавила, что ведомство готовит законопроект, который бы запрещал искажать информацию о лечении тех или иных заболеваний, например, кори.

«У многих ментально сохранилось ощущение, что надо в детстве переболеть инфекциями. Но сейчас это противоречит здравому смыслу. В странах, которые рядом с нами находятся, – в той же Европе – вспышки кори достаточно часты, и они сопровождаются очень серьезными осложнениями. Поэтому, конечно, прививать надо», – сказала Скворцова.

Она отметила, что качество вакцин в России находится на высоком уровне. «Мы их вводим всему детскому населению, и мы меняем таким образом иммунитет целого поколения. Крайне редко встречаются какие-то побочные действия. И по технологиям формирования новых вакцин, в том числе самых продвинутых векторных вакцин мы первые в мире», – заверила министр.

Скворцова также сообщила, что начало эпидемии гриппа ожидается в стране в конце осени. В этом году, по данным Минздрава, будет главенствовать штамм A H1N1, так называемый свиной грипп. В ведомстве вакцинацию называют главным оружием против него.

Просмотров всего: 1459

#дети #закон #здоровье #областная власть

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Комментарии
Показать все (44) Обсудить на форуме
  • Vovken

    Vovken
    5 часов назад

    Да что же они делают то, *роды. У меня ребёнок после каждой прививки против гриппа по две недели болеет, при чем серьёзно! По этому и отказываемся! И ни кто почему то сверх нормы не компенсирует это, а вот изменить выплату больничного листа, нате - пожалуйста! *роды, *коты!!!!

  • Tanyusha

    Tanyusha
    4 часа назад

    Недавно госпожа Скворцова и минздрав голосили о том, что качество вакцин оставляет желать лучшего. И ещё может тогда минздрав заодно начнёт брать ответственность за поствакцинальный осложнения, дорогостоящие лечение и реабилитацию. А то как галочку о выполненном плане поставить и денежку в карман положить, так они всегда первые, а как отвечать за последствия - сразу ни причём и это головная боль родителей. А с помощью СМИ раздуть о эпидемиях и страшных последствия у непривитых вообще раз плюнуть. Читайте книги и учебники, изучайте законы вместо СМИ, тогда и голова начнёт работать, а не пропаганда. Ещё 70 лет назад фраза: "Дайте мне средства массовой информации и я из любого народа сделаю стадо свиней" очень даже актуальна в наши дни.

  • Robin

    Robin
    4 часа назад

    "Вероника Скворцов", "готовит законопроект, который бы запрещал" и еще много лишних "-". У вас редактор приболел?

  • Allgemeine

    Allgemeine
    4 часа назад

    Всех переколоть.

    Я не хочу чтобы из-за одной "модной мамочки", которая круче вакцин, в школах дети слегли с эпидемией гриппа. Это очень необходимо - делать вакцины в добровольно-принудительном порядке.

  • Альтер

    Альтер
    4 часа назад

    До сих пор не доказана польза прививок от гриппа-но Сковрцова в своем интервью центральным СМИ сказала, что в законе будет установлен ЗАПРЕТ дескредитировать те или иные мероприятия по вакцинации.

    Вот написал я МНЕНИЕ свое, что НЕ ДОКАЗАНА польза вакцинации по гриппу так как он мутирует и все такое-а это, в случае принятия закона, может вменяться мне как правонарушение.

    Получается НАРОД не ставит прививки массово-но народ же у нас тупой, это не те же врачи, учителя и иные граждане, которые исследуют вопрос полезности или бесполезности прививок-у нас Скворцова дает ГАРАНТИИ всем и во веки веков-ВОЗ по сравнению с ней просто детская организация

  • full

    full
    4 часа назад

    Хз, у нас в семье всегда прививались от всего, кроме гриппа. Если Скворцова хочет навязать и прививки от гриппа, то она дура.

  • Алиса65

    Алиса65
    4 часа назад

    По закону, вмешательство в организм человека, в том числе и прививки делается только с согласия граждан, особенно в случаях с детьми. Никогда в моей семье никто не делал этих прививок, и гриппом никогда не болели.А относительно карательных мер, остыньте! Вы врачи можете написать в больничном любой диагноз, в том числе и грипп, хотя это будет просто ОРЗ. Мама умерла от онкологии, а написали сердечная недостаточность, так как у нас "онкологии нет". Вы не несёте ответственности за последствия прививок, а согласие мы почему-то должны подписывать, даже перед операцией, что ВЫ за последствия не отвечаете.

  • Альтер

    Альтер
    4 часа назад

    full

    Хз, у нас в семье всегда прививались от всего, кроме гриппа. Если Скворцова хочет навязать и прививки от гриппа, то она дура.



    Ну так и мы от всего прививаемся кроме гриппа

  • Allgemeine

    Allgemeine
    4 часа назад

    Алиса65По закону, вмешательство в организм человека, в том числе и прививки делается только с согласия граждан, особенно в случаях с детьми.


    Хихикнул. Так и представил как ты такую телегу бы попробовала затолкнуть в свои "школьные годы чудесные" ) "Календарь профилактических прививок", ага...

  • Альтер

    Альтер
    4 часа назад

    Алиса65

    По закону, вмешательство в организм человека, в том числе и прививки делается только с согласия граждан, особенно в случаях с детьми. Никогда в моей семье никто не делал этих прививок, и гриппом никогда не болели.А относительно карательных мер, остыньте! Вы врачи можете написать в больничном любой диагноз, в том числе и грипп, хотя это будет просто ОРЗ. Мама умерла от онкологии, а написали сердечная недостаточность, так как у нас "онкологии нет". Вы не несёте ответственности за последствия прививок, а согласие мы почему-то должны подписывать, даже перед операцией, что ВЫ за последствия не отвечаете.



    Ну вот в том то и дело, именно поэтому граждане у нас не очень то доверяют медицине.

    Задачи Скворцовой перед ВВП отчитаться как идет вакцинация населения, а она идет из рук вон плохо(по гриппу)

    Надо тмазаться по деньгам потраченным из бюджета на разработку препарата, потом надо его "откатать" (а в масштабах страны это вона как хорошо и типа эффективно-никаких лабораторных исследований не надо)

    Это на западе нашли деффект-отозвали партию товара вне зависимости от того препарат это или автомобиль

    а у нас-обнаружили деффект так еще и убеждать будут что ты ДУРАК мол все населшение прививается или катается на машинах с недостатками а ты мол НЕ патриот и паникер))))

    Что касается кому какой диагноз ставят

    у нас система то какая?

    идешь в поликлинику к терапевту он тебе и ставит диагнозы по всем категориям и по сердечным и по аллергическим и вообще во всем-что было у нас с формами граппа как свинной и птичий-в поликлиниках определяли видите ли ДИАГНОЗ

    а нужны клинические исследования-там при таких формах счет идут на часы и минуты

    так что система у нас кривая и этой кривой системой упрвляют кривые чиновники которым нужны отчеты и всякого рода прогибания

    ну а насчет медицинских ошибок вообще молчу

    у меня дело сейчас с больницей прогресса-так наши эксперты отказались делать экспертизу потому как половину состава комиссии являются работниками больниц и они заинтересованы-передали в Читу три месяца ждали вот пришел результат

    И главрач больницы тетенька истеричная уволилась уже

    И Тезикова сняли

    А человека НЕТ и позиция нашего регионального минздрава -мол мы не при чем

    Вот такая у нас система и прививок и отношения в целом к людям

    при этом медици постоянно НОЮТ как им тяжело блин работать

  • Бегущая

    Бегущая
    3 часа назад

    Мой ребенок привит по возрасту. И от клещевого энцефалита.

    В прошлом году впервые привились от гриппа (несколько "напугавшись" свиного гриппа и смертей, случившихся в период осень 2015-весна 2016). Гриппом не заболели. Однако за осень-весну, что я, что ребенок переболели всеми вирусными заболеваниями, "случившимися" в городе Благовещенске. Ребенок можно сказать в школу почти не ходил. Такое у нас последний раз в детском саду было (в первые 2 года). Больше прививаться от гриппа не будем.

    А насчет:

    » Allgemeine , сегодня, 10:06

    Всех переколоть.

    Я не хочу чтобы из-за одной "модной мамочки", которая круче вакцин, в школах дети слегли с эпидемией гриппа. Это очень необходимо - делать вакцины в добровольно-принудительном порядке.

    Не надо всех под одну гребёнку. Реакция организма у всех разная. Хотите, ставьте прививку. Я больше ставить не буду.

  • ТанюшкаЯ

    ТанюшкаЯ
    3 часа назад

    Алиса65

    По закону, вмешательство в организм человека, в том числе и прививки делается только с согласия граждан, особенно в случаях с детьми. Никогда в моей семье никто не делал этих прививок, и гриппом никогда не болели.А относительно карательных мер, остыньте! Вы врачи можете написать в больничном любой диагноз, в том числе и грипп, хотя это будет просто ОРЗ. Мама умерла от онкологии, а написали сердечная недостаточность, так как у нас "онкологии нет". Вы не несёте ответственности за последствия прививок, а согласие мы почему-то должны подписывать, даже перед операцией, что ВЫ за последствия не отвечаете.



    +

  • Белый Ангел

    Белый Ангел
    3 часа назад

    Напрямую заставить не можем, так давайте по деньгам ударим. Вот своло...

  • Крылья

    Крылья
    3 часа назад

    ​А что она предлагает делать с аллергиками, которым прививки противопоказаны?

  • Tanyusha

    Tanyusha
    3 часа назад

    Крылья, а вы не знаете, что аллергия больше не является противопоказанием? Так же как и многие другие заболевания, которые до этого входили в перечень абсолютных противопоказаний? Платить то никто не будет ща осложнения. Ещё нужно на иммунологической комиссии доказать ваше осложнение, а не докажете. Потому в нашей стране не существует этих самых осложнений, потом только родители остаются один на один и начинают включать голову и мыслить

  • ТанюшкаЯ

    ТанюшкаЯ
    3 часа назад

    Бегущая Allgemeine

    Мой ребенок привит по возрасту. И от клещевого энцефалита.

    В прошлом году впервые привились от гриппа (несколько "напугавшись" свиного гриппа и смертей, случившихся в период осень 2015-весна 2016). Гриппом не заболели. Однако за осень-весну, что я, что ребенок переболели всеми вирусными заболеваниями, "случившимися" в городе Благовещенске. Ребенок можно сказать в школу почти не ходил. Такое у нас последний раз в детском саду было (в первые 2 года). Больше прививаться от гриппа не будем.

    А насчет:

    » Allgemeine , сегодня, 10:06

    Всех переколоть.

    Я не хочу чтобы из-за одной "модной мамочки", которая круче вакцин, в школах дети слегли с эпидемией гриппа. Это очень необходимо - делать вакцины в добровольно-принудительном порядке.

    Не надо всех под одну гребёнку. Реакция организма у всех разная. Хотите, ставьте прививку. Я больше ставить не буду.



    Мы прививки по возрасту ставим. По поводу гриппа даже не знаю, у нас не было реакции за 2 года, в этом году пока еще думаем ставить или не ставить. Правда есть у нас такая особенность - без прививок ребенка не пускают на общественные мероприятия(((

    Мне вот интересно другое, ежегодно всех кусают клещи, последствия также бывают разные, НО ставят ее только платно!!! это как? шаг за город ступил, на речку выехал - клеща схватил и ... Здесь вроде получается ваше здоровье, вам и решать нужно вам ставить прививку или нет, не поставили - ваши проблемы вроде как, нечего было ехать на природу. Зато от гриппа заставляют прививаться, при том, что уже много случаев известно (и у моих знакомых в том числе такое было), когда после прививки болели так сильно будто самим гриппом заразились, а как не ставят так за весь сезон даже простуды не было... Прежде чем обязывать людей, надо бы вопрос хорошо изучить, все нюансы исследовать и учесть. Организмы разные, переносимость тоже разная, аллергию опять же никто не отменял, да и ситуации тоже разные бывают. Особенно у детей. Ребенок может неделю в сад ходит, неделю дома на больничном с орз или орви, как ему прививку то ставить??? во время болезни нельзя, после болезни мед.отвод. В итоге получится, что мама итак из больничных не вылазит, так еще давайте ей и выплаты сократим, потому что прививку не поставила, это будет совсем уж... Вот и извечная борьба двух лагерей - тех кто за прививки и тех кто против. А у мамочек голова кругом идет, одни их страшат последствиями болезней без прививки, другие их страшат последствиями самих прививок. А ответственность вся в любом случае будет на родителях, отказались привить ребенка и ребенок заболел - ну вы же сами отказ подписали, привили ребенка и у ребенка последствия проявились неблагополучные - ну вы же сами согласие подписали и расписались, что вам все разъяснено... Кстати а многим ли педиатры рассказывают для чего прививка, из чего она и какие последствия могут быть? тут тоже подстраховка, есть маленький пункт когда расписываешься - у меня была возможность задать все необходимые вопросы. ну ну

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Божемой! Они туда по объявлению набирают, что ли?

    Даже сами врачи сейчас отказываются от этих гриппозных прививок, а она пытается заставить родителей экспериментировать на собственных детях!

  • Allgemeine

    Allgemeine
    3 часа назад

    Бегущая

    Allgemeine    Не надо всех под одну гребёнку. Реакция организма у всех разная. Хотите, ставьте прививку. Я больше ставить не буду.


    Никто вас не заставляет. Не ставьте. Но пусть в случае вспышек гриппа ваш ребенок сидит дома и не становится потенциальным разносчиком заразы в садик или школу.

    OldlordДаже сами врачи сейчас отказываются от этих гриппозных прививок, а она пытается заставить родителей экспериментировать на собственных детях!


    Это очень интересный эксперимент "а давайте проверим в разгар эпидемии не подцепит ли мое чадо заразу, у него же иммунитет огого, кудатампрививкам!". Мне очень даже любопытно стало с какой скоростью по школе пойдет эпидемия, если туда придет "модное" и непривитое чадо и начнет покашливать на своих не менее модных товарищей...

  • karlik nos

    karlik nos
    3 часа назад

    привился как то раз "за компанию" будучи по делам в другой организации,у медиков была плановая вакцинация и осталась вакцина...дня три-четыре потом с температурой проходил и весь мокрый .....вот уж попробовал разок ,что то больше не охота ... да и где вообще гарантии железобетонные что я не заболею гриппом после их прививки,ну не заболею свинным,так птичьего подхвачу или хомячего...и все схомячу ))

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Allgemeine Мне очень даже любопытно стало с какой скоростью по школе пойдет эпидемия, если туда придет "модное" и непривитое чадо и начнет покашливать на своих не менее модных товарищей...


    Кстати, кашель может возникать не только от возбудителей гриппа!

    А мне что-то совсем не хочется, чтобы г-жа Скворцова проводила эксперименты на моих детях!

  • Крылья

    Крылья
    2 часа назад

    Tanyusha

    Крылья, а вы не знаете, что аллергия больше не является противопоказанием? Так же как и многие другие заболевания, которые до этого входили в перечень абсолютных противопоказаний? Платить то никто не будет ща осложнения. Ещё нужно на иммунологической комиссии доказать ваше осложнение, а не докажете. Потому в нашей стране не существует этих самых осложнений, потом только родители остаются один на один и начинают включать голову и мыслить



    Как так?! Тогда и аллергологию упразднить, чоуж



  • Olivyeva

    Olivyeva
    2 часа назад

    TanyushaКрылья, а вы не знаете, что аллергия больше не является противопоказанием? Так же как и многие другие заболевания, которые до этого входили в перечень абсолютных противопоказаний? Платить то никто не будет ща осложнения. Ещё нужно на иммунологической комиссии доказать ваше осложнение, а не докажете. Потому в нашей стране не существует этих самых осложнений, потом только родители остаются один на один и начинают включать голову и мыслить


    Аллергию на яичный белок никто не отменял.

    Никаких прививок больше ставить не буду.

    Мы всё равно умрём.

    Один раз в жизни.

    Хоть с прививкой.

    Хоть без прививки.

    Эволюция наш иммунитет не под прививки затачивала.

    А вся медицина теперь - это бизнес.

    Пусть этот бизнес лесом топает, мимо.

  • Альтер

    Альтер
    2 часа назад

    Oldlord

    Божемой! Они туда по объявлению набирают, что ли?

    Даже сами врачи сейчас отказываются от этих гриппозных прививок, а она пытается заставить родителей экспериментировать на собственных детях!



    Я ж говорю народ за быдло держат

    что вы хотите

    у нас то тут местные элиты в своей галактике живут а что говорить об мАсквичах)))) те вообще где то там летают в кабинетной планете в промежутках между министерством госудамой и отпуском на Ниццах-уже метро бы проложили для самих себя)))))

  • Мелисса

    Мелисса
    2 часа назад

    Всегда писала отказ от прививки от гриппа, и дальше буду.

    Ещё в студенчестве, когда в обязаловку ставили, тяжело болела после неё.

    Так что пусть Скворцова в попу идет со своими угрозами.

  • Альтер

    Альтер
    2 часа назад

    Allgemeine

    Бегущая

    Allgemeine

    Не надо всех под одну гребёнку. Реакция организма у всех разная. Хотите, ставьте прививку. Я больше ставить не буду.



    Никто вас не заставляет. Не ставьте. Но пусть в случае вспышек гриппа ваш ребенок сидит дома и не становится потенциальным разносчиком заразы в садик или школу.

    Oldlord

    Даже сами врачи сейчас отказываются от этих гриппозных прививок, а она пытается заставить родителей экспериментировать на собственных детях!



    Это очень интересный эксперимент "а давайте проверим в разгар эпидемии не подцепит ли мое чадо заразу, у него же иммунитет огого, кудатампрививкам!". Мне очень даже любопытно стало с какой скоростью по школе пойдет эпидемия, если туда придет "модное" и непривитое чадо и начнет покашливать на своих не менее модных товарищей...



    А вы думаете если зараженный человек будет чихать на привитых детей то они не заболеют? Серьезно? Вы серьезно так считаете?

    Вы медик вообще или как и мы лохи-любители?

  • Бегущая

    Бегущая
    2 часа назад

    Allgemeine

    Бегущая

    Allgemeine

    Не надо всех под одну гребёнку. Реакция организма у всех разная. Хотите, ставьте прививку. Я больше ставить не буду.



    Никто вас не заставляет. Не ставьте. Но пусть в случае вспышек гриппа ваш ребенок сидит дома и не становится потенциальным разносчиком заразы в садик или школу.


    Разносчиком заразы вполне может являться привитый ребенок. Пару лет назад знакомая лечила от гриппа (в инфекционке) вполне себе привитого от гриппа же ребенка. Что ж теперь всем на учебу "забить"?

  • Olivyeva

    Olivyeva
    2 часа назад

    Тут очень информативно о лекарствах, прививках, фармабизнесе на здоровье людей.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    2 часа назад

    АльтерА вы думаете если зараженный человек будет чихать на привитых детей то они не заболеют? Серьезно? Вы серьезно так считаете?

    Вы медик вообще или как и мы лохи-любители?


    Лол. 100% гарантию только боженька даст. И прививочник тоже может таскать в себе заразу.

    А так вы ведете себя как лохи-любители, которые думают, что умнее когорты врачей, которые уже за сотню лет воюют с этим веселым вирусом.

  • OlgaIv

    OlgaIv
    2 часа назад

    Как-то поставила я себе прививку от гриппа, в организацию медики приходили с районной поликлиники, удобно так, чего ж не поставить. А потом так заболела, что в итоге к кардиологу пришлось идти и тахикардию лечить. А кардиолог даже совсем не удивилась, что это после прививки и сказала, что сама по возможности старается от гриппа не прививаться.

    Никому теперь прививки от гриппа не посоветую. От кори, энцефалита, от чего угодно, только не от гриппа.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    1 час назад

    OlivyevaЭволюция наш иммунитет не под прививки затачивала.

    А вся медицина теперь - это бизнес.Пусть этот бизнес лесом топает, мимо.


    Ржака. В голос заливаюсь просто с такой блондинистости.Расскажи Variola каково пришлось приматам без вакцинации и сколько она выпилила человеков. "Ме-едик"... Тьху...

  • Olivyeva

    Olivyeva
    1 час назад

    Ха ха ха

    Естественный отбор.

    Двигатель эволюции.

    Выживали сильнейшие особи.

    Я за естественный отбор.

    А вы как хотите,

    вливайте себе вакцины во все места сразу.

    Это ваш выбор.

  • Герцог Мальборо

    Герцог Мальборо
    1 час назад

    Allgemeine

    Альтер

    А вы думаете если зараженный человек будет чихать на привитых детей то они не заболеют? Серьезно? Вы серьезно так считаете?

    Вы медик вообще или как и мы лохи-любители?



    Лол. 100% гарантию только боженька даст. И прививочник тоже может таскать в себе заразу.

    А так вы ведете себя как лохи-любители, которые думают, что умнее когорты врачей, которые уже за сотню лет воюют с этим веселым вирусом.



    т.е кагорта врачей

    это группа лиц которые прям щас занимаются написанием всяких диссертаций

    и они никак не могут сидеть тут на форуме

    пороть всякий бред

    скулить о своей никчемной жизни?

    это какие то супермены да же?

    не такие как ты?

  • Герцог Мальборо

    Герцог Мальборо
    1 час назад

    Вакцинация тотальная просто не всегда риск от возможного заражения оправдывает

  • Allgemeine

    Allgemeine
    1 час назад

    OlivyevaХа ха ха

    Естественный отбор.

    Двигатель эволюции.

    Выживали сильнейшие особи.

    Я за естественный отбор.

    А вы как хотите,

    вливайте себе вакцины во все места сразу.

    Это ваш выбор.


    Зачем так примитивно ?

    Пусть бабы рожают в поле, без антибиотиков, акушерок и стерильных условий. Ибо они придуманы злыми медиками. Посмотрим как они на эволюции и голом иммунитете будут выживать. Естественный отбор, по Дарвину

  • Герцог Мальборо

    Герцог Мальборо
    1 час назад

    Allgemeine

    Olivyeva

    Ха ха ха

    Естественный отбор.

    Двигатель эволюции.

    Выживали сильнейшие особи.

    Я за естественный отбор.

    А вы как хотите,

    вливайте себе вакцины во все места сразу.

    Это ваш выбор.



    Зачем так примитивно ?

    Пусть бабы рожают в поле, без антибиотиков, акушерок и стерильных условий. Ибо они придуманы злыми медиками. Посмотрим как они на эволюции и голом иммунитете будут выживать. Естественный отбор, по Дарвину


    ну так рожали и выживали тысячи лет

    а задрюченная медицина когда оперилась с ее антибиотиками

    60 лет назад

    тысячи лет выживания

    против

    60?

    ха-ха сто раз

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Allgemeine



    Вот тут я минусую, у меня врач-терапевт, говорит, что смысла нет и от гриппа не прививалась бы, но их заставляют



    Я как антибиотики попью, так всю зиму потом болею и с прививками так же. Ни одна из них для меня спокойно не прошла. Хронический насморк и тонзилит, а им по боку. В этом году тоже на работу пришли, так я до скандала, что не буду. Или давайте я сразу домой на больничный. Отстали, тогда, когда поняли, что я не вхожу в список обязательных к прививке



  • Истра

    Истра
    1 час назад

    Прививать можно, но только с учетом состояния здоровья , клинически здоровых детей и взрослых.

    Сейчас наше здороаье никого не колышет, выделено энное колич вакцины, а до этого вакцина закуплена на бюдж денюжки. Попробуй на участке не исколи всю вакцину, порвут на части..

    Врачей поликлиник убивают за непривитых.

    А если лично мне после прививки плохо...? Ну, это уже никому не интересно.

    В СМИ проходила инф, кому принадлежит фарм предприятие, производящее вакцину от грипп, какой то оч высокопостааленный чиновник.Так что здоровье тут дело десятое.

    И, потом, если вы мне решите за отказ от гриппола урезать выплаты больничные , докажите, господа, что я заболела именно гриппом, именно тем штаммом, а не ОРВИ.

    Не прививать вовсе детей нельзя.

    Полиомиелит, дифтерия,столбняк, коклюш -это вакцины с многолетним опытом применения, если нет противопоказаний, надо привить.

    А кажд год издеваться над иммунитетом новой вакциной я не буду. Это точно.

  • bram

    bram
    1 час назад

    прививка - это средство для получения нового пациента, клиента аптек и поликлиник, морга

  • Olivyeva

    Olivyeva
    58 минут назад

    bramпрививка - это средство для получения нового пациента, клиента аптек и поликлиник, морга


    Это точно подмечено!

    Медицине выгодно что нибудь испортить в организме человека

    и получить у него болезнь,

    чтобы потом назначением лекарств вызвать у него новые симптомы,

    обозвать их новыми заболеваниями

    и лечить, лечить, лечить,

    пожизненно прописывая всё новые и новые весьма не дешёвые лекарства,

    пока человек не помрёт.

    А если помрёт не дожив до пенсии,

    то это вдвойне выгодно пенсионному фонду и государству.

  • bram

    bram
    51 минута назад

    Olivyeva

    bram

    прививка - это средство для получения нового пациента, клиента аптек и поликлиник, морга



    Это точно подмечено!

    Медицине выгодно что нибудь испортить в организме человека

    и получить у него болезнь,

    чтобы потом назначением лекарств вызвать у него новые симптомы,

    обозвать их новыми заболеваниями

    и лечить, лечить, лечить,

    пожизненно прописывая всё новые и новые весьма не дешёвые лекарства,

    пока человек не помрёт.

    А если помрёт не дожив до пенсии,

    то это вдвойне выгодно пенсионному фонду и государству.



    так на самом деле оно и есть, а если не получается усыпить лекарствами, "они" придумывают войны. достаточно было хорошо в школе историю читать, чтобы понять... голодом морили, не помогло, давайте-ка войной людей уменьшим. вот и придумали либеральный способ борьбы с будущими пенсионерами - прививки.



  • ЛайКа

    ЛайКа
    49 минут назад

    Olivyeva

    ...А если помрёт не дожив до пенсии,

    то это вдвойне выгодно пенсионному фонду и государству.



    И страховщикам)))



  • Olivyeva

    Olivyeva
    35 минут назад

    Меньше верьте медицинским "сказкам",

    особенно про прививки,

    живее будете.

  • Пафнутий Феофаныч

    Пафнутий Феофаныч
    5 минут назад

    Герцог Мальборо

    Allgemeine

    Зачем так примитивно ?

    Пусть бабы рожают в поле, без антибиотиков, акушерок и стерильных условий. Ибо они придуманы злыми медиками. Посмотрим как они на эволюции и голом иммунитете будут выживать. Естественный отбор, по Дарвину


    ну так рожали и выживали тысячи лет

    а задрюченная медицина когда оперилась с ее антибиотиками

    60 лет назад

    тысячи лет выживания

    против

    60?

    ха-ха сто раз



    Все верно. Больницы закрыть. Минздрав упразднить. Возродить институт повивальных бабок и лекарей-травников. Рожать в поле, раны лечить пеплом и каленым железом, операции оставить на откуп цирюльникам. Дарвин одобряэ..

  • Дружелюбная

    Дружелюбная
    33 секунды назад

    Всегда поражалась тому, что категория 'за вакцины' травит тех, кто 'против'. Те, кто против, может и ведут пропаганду, но не предлагает расстрелять привитых на месте...

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