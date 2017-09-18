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сегодня, 09:24 0

Авиарейсы между Благовещенском и Южно-Сахалинском перенесены на 19 сентября

Авиарейсы между Благовещенском и Южно-Сахалинском перенесены на 19 сентября
Фото: ross-tur.ru

В понедельник, 18 сентября, не состоятся авиарейсы между Благовещенском и Южно-Сахалинском. Они были перенесены на 19 сентября, сообщили ИА «Амур.инфо» в справочной благовещенского аэропорта.

Рейс ИЕ-3636 Южно-Сахалинск – Благовещенск должен был прибыть сегодня в 08:50. Теперь же это должно произойти завтра в 11:30. Завтра отправится и обратный рейс, Благовещенск – Южно-Сахалинск.

Кроме того, сегодня задерживается прилет лайнеров из Новосибирска (до 10:15), Нячанга (до 10:20) и обоих из Домодедова (У6-299 – до 10:35; НН-181 – до 11:05); задержаны и обратные рейсы. В этих случаях причиной задержек стал утренний туман в Благовещенске.

Что стало причиной переноса рейса Южно-Сахалинск – Благовещенск на 19 сентября, пока неизвестно.

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#транспорт

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