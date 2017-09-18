Дожди практически по всей области: прогноз погоды в Приамурье на 18 сентября

Фото: Splash

В Амурской области 18 сентября ожидается переменная облачность, пройдет слабый и умеренный дождь. Возможна гроза. Юго-восточный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами – до 12 метров в секунду. Температура составит 18…23 градусов тепла, местами по северу – плюс 11…16 градусов.

В Благовещенске рано утром было 14 градусов выше нуля, штиль. В течение дня в городе установится переменная облачность, временами пройдет слабый дождь. Юго-восточный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду. Термометры покажут 18…20 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL