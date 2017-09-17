Дмитрий Дюжев почти два часа читал благовещенцам Онегина

В Амурской областной филармонии 17 сентября прошел моноспектакль гостя «Амурской осени» Дмитрия Дюжева. Артист почти два часа читал роман «Евгений Онегин», причем делал он это, сопровождая текст актерской игрой.

Актер менял эмоции и свой голос в соответствии с читаемым текстом. А фоном играла живая музыка советского композитора Сергея Прокофьева, написанная специально для спектакля « Евгений Онегин».

Действо длилось два часа с антрактом. Все это время зрители тихо и внимательно слушали актера, что после завершения спектакля не мог не отметить Дмитрий Дюжев. Артист поблагодарил зал за терпение и добавил, что был приятно удивлен тем, что в Благовещенске так любят классику. Также актер пожелал присутствующим учить стихи, тем самым тренируя память. Хотя сам отметил, что готовясь к постановке спектакля, учил всего по четыре строчки в день.

Кстати, со слов Дмитрия, на этот спектакль его сподвигла актриса, режиссер, педагог, Народная артистка РСФСР – Антонина Михайловна Кузнецова. Именно она и стала режиссером этой постановки.

В конце спектакля на сцену вышла министр культуры Амурской области Ольга Юркова, которая поблагодарила Дмитрия Дюжева за визит и за спектакль и подарила артисту цветы. Впрочем она была не единственной, кто в этот вечер пришел на спектакль с букетом для звездного гостя.