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Звезды «Амурской осени» возложили цветы к памятнику Валерия Приемыхова (фото)

Звезды «Амурской осени» возложили цветы к памятнику Валерия Приемыхова (фото)

В воскресенье, 17 сентября, в Благовещенске прошло торжественное возложение цветов к памятнику актеру, режиссеру и сценаристу Валерию Приемыхову. В церемонии, ставшей уже традиционной для фестиваля «Амурская осень», приняли участие звездные гости региона, а также жители Благовещенска. В воскресенье, 17 сентября, в Благовещенске прошло торжественное возложение цветов к памятнику актеру, режиссеру и сценаристу Валерию Приемыхову. В церемонии, ставшей уже традиционной для фестиваля «Амурская осень», приняли участие звездные гости региона, а также жители Благовещенска.

Также на мероприятии присутствовали работники культуры, мэр города Валентина Калита, президент фестиваля кино и театра Сергей Новожилов. Все они помянули добрым словом Валерия Приемыхова, а затем возложили цветы к подножию памятника.

Эта церемония проводится уже не первый год во время проведения фестиваля «Амурская осень». Памятник Валерию Приемыхову в сквере ДК «Профсоюзов» открыли 15 лет назад. Он был установлен по инициативе фонда имени Приемыхова.

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#Амурская осень #культура #память

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Комментарии
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  • Myxira

    Myxira
    9 минут назад

    "возложили цветы" - лето прошло, лавки так не крашенными и остались, в землю просели, криво-косо стоят... Подмести догадались, траву скосить, и то ладно

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