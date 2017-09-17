Звезды «Амурской осени» возложили цветы к памятнику Валерия Приемыхова (фото)

В воскресенье, 17 сентября, в Благовещенске прошло торжественное возложение цветов к памятнику актеру, режиссеру и сценаристу Валерию Приемыхову. В церемонии, ставшей уже традиционной для фестиваля «Амурская осень», приняли участие звездные гости региона, а также жители Благовещенска. В воскресенье, 17 сентября, в Благовещенске прошло торжественное возложение цветов к памятнику актеру, режиссеру и сценаристу Валерию Приемыхову. В церемонии, ставшей уже традиционной для фестиваля «Амурская осень», приняли участие звездные гости региона, а также жители Благовещенска.

Также на мероприятии присутствовали работники культуры, мэр города Валентина Калита, президент фестиваля кино и театра Сергей Новожилов. Все они помянули добрым словом Валерия Приемыхова, а затем возложили цветы к подножию памятника.

Эта церемония проводится уже не первый год во время проведения фестиваля «Амурская осень». Памятник Валерию Приемыхову в сквере ДК «Профсоюзов» открыли 15 лет назад. Он был установлен по инициативе фонда имени Приемыхова.