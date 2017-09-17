Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: растения Приамурья и «крымнаш»

18 сентября в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят о зелёных «оазисах» Благовещенска и Амурской области, о растениях, рядом с которыми живут амурчане. Гость ­- доцент кафедры экологии, почвоведения и агрохимии Дальневосточного ГАУ, кандидат биологических наук Сергей Низкий.

Днем в эфире пойдет речь о мировом значении опыта построения коммунизма красными кхмерами в Камбодже, о том, каких гарантий хочет руководство КНДР, и почему «крымнаш» был неизбежен. Обо всем этом расскажет руководитель Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН, заведующий кафедрой истории регионоведения Московского Гуманитарного Университета, доктор исторических наук, профессор Дмитрий Мосяков.

Ведущие утреннего эфира - Екатерина Кузьмина и Татьяна Удалова. Ведущие дневного эфира - Алексей Воскобойников и Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.