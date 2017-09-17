В Благовещенске велосипедист погиб под колесами КамАЗа

17 сентября в Благовещенске произошло ДТП с участием велосипеда и большегруза. Авария случилась в районе Театральной, 266. Ее итогом стала смерть мужчины-велосипедиста.

По предварительной информации, КамАЗ двигался по улице Театральной от Кольцевой в сторону Соколовской. Со слов водителя грузового автомобиля, по обочине в это же время ехал велосипедист, которого периодически «кидало» из стороны в сторону. В тот момент, когда большегруз оказался на близком расстоянии от двухколесного транспорта, велосипедист начал еще сильнее «вилять» и в итоге попал под колеса КамАЗа.

Водитель грузовика применил экстренное торможение, но было уже поздно, избежать ДТП не удалось. Велосипедист получил перелом шеи и перелом основания черепа. От тяжелых травм он скончался на месте.

Как рассказали очевидцы случившегося, велосипедист был нетрезв. Так ли это на самом деле, предстоит установить специалистам.