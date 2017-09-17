Режиссер из Южной Кореи Ким Ки Дук встретится с благовещенцами в шатре

Спикером премьерного вечера 17 сентября станет прославленный режиссер из Южной Кореи Ким Ки Дук. Встреча с гостем продлится с 22:00 до 23:00.

Ким Ки Дук – всемирно известный южнокорейский режиссер и сценарист. Лауреат Венецианского кинофестиваля за фильмы «Пьета» и «Пустой дом», Каннского кинофестиваля за фильм «Ариран», Берлинского кинофестиваля за ленту «Самаритянка». Также известен как автор фильмов «Весна, лето, осень, зима и снова весна», «Натянутая тетива», «Время», «Вздох».

Встречи с «персоной дня» будут проходить каждый день до окончания фестиваля кино и театра. Так, 18 сентября, в шатре горожан будет ждать президент фестиваля Сергей Новожилов, 19 сентября – писатель Виктор Ерофеев, 20 сентября – актриса Лариса Лужина, 21 сентября – актриса Лиза Арзамасова, 22 сентября – актер Сергей Степанченко.