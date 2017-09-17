Эксперты: россияне стали активнее гасить безнадежные долги в банках

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Кроме того, банки активно предлагают клиентам услуги по реструктуризации проблемных долгов. Тем не менее эксперты признают, что пока российские заемщики платят по кредитам хуже европейцев.

По данным «Секвойи», в 2015 году доля заемщиков, которые раз в месяц вносили платежи по кредитам с просрочкой от 180 дней, составляла 5 %. В прошлом году она увеличилась до 6 %, а в 2017 году — до 9 %. В то же время доля тех, кто вносит платежи по проблемным ссудам раз в год, в 2015 году достигала 8 %. В 2016-м она снизилась до 5,5 %, а в этом году не превышала 6 %. По мнению аналитиков, подобная статистика говорит о положительной тенденции: раньше безнадежные долги списывались банками, чтобы не создавать нагрузку на капитал. Теперь же заемщики начали их погашать.

«Должники подстроились под кризисные явления – у них возникла необходимость в новых кредитах, но есть понимание, что в текущей ситуации банк не одобрит кредит, если есть долг. Рекордное количество должников задумалось над своей кредитной историей», – отмечает гендиректор «Секвойи» Алексей Терский.

По данным исследования, в результате улучшения платежной дисциплины уже 40 % граждан из тех, кто вообще намерен погашать безнадежный долг, вносят платежи по ссудам раз в месяц. В 2015 году их было менее трети – 24 %. А доля россиян, которые делают это реже раза в месяц, за тот же период сократилась с 76 до 60 %.

Директор по розничному бизнесу Азиатско-Тихоокеанского банка Александр Парамонов отметил, что заемщики стали более ответственно подходить к своей кредитной истории, когда банки начали чаще отказывать им в предоставлении займов. Банки, как и в начале кризиса, кредитуют зарплатных клиентов и граждан с хорошей кредитной историей – отказ получают 70–90 % заемщиков «с улицы».

«Граждане понимают, что неплатежи могут повлечь за собой вполне очевидные последствия: отказы в кредитах в будущем, наложение ареста на счета, при больших долгах – запрет на выезд за границу, – согласен вице-президент СМП-банка Роман Цивинюк. – Поэтому даже в том случае, если пропущено несколько платежей по кредиту, большинство клиентов сейчас стараются урегулировать вопрос и исправить ситуацию, а не просто «забыть» о долге.

По словам эксперта, случаев «социальных дефолтов» – когда заемщики переставали платить по кредитам из-за потери работы – сегодня стало гораздо меньше. Кроме того, в течение последних полутора лет банки стали более эффективно работать с просрочкой и возвращать заемщиков в график платежей: предлагать схемы реструктуризации, отказываться от взыскания пеней и штрафов.

Тем не менее показатели контактности российских должников и их активности в погашении кредитных платежей по-прежнему в 2–3 раза отстают от европейских, отметил директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Борис Воронин. По словам эксперта, качественный рост может произойти только с повышением эффективности судебной системы, когда должники будут понимать неотвратимость взыскания и будут больше заинтересованы в досудебном урегулировании долга.

По данным Объединенного кредитного бюро, объем безнадежных долгов россиян по кредитам с учетом штрафов и пеней достиг 1,3 триллиона рублей во втором квартале этого года.