Эксперты: россияне стали активнее гасить безнадежные долги в банках
Россияне стали активнее расплачиваться с так называемыми безнадежными долгами – кредитами с просрочкой от 180 дней. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование компании «Секвойя кредит консолидейшн». По мнению экспертов, таким образом, россияне, у которых возникла необходимость в новых займах, стараются улучшить свою кредитную историю.
Кроме того, банки активно предлагают клиентам услуги по реструктуризации проблемных долгов. Тем не менее эксперты признают, что пока российские заемщики платят по кредитам хуже европейцев.
По данным «Секвойи», в 2015 году доля заемщиков, которые раз в месяц вносили платежи по кредитам с просрочкой от 180 дней, составляла 5 %. В прошлом году она увеличилась до 6 %, а в 2017 году — до 9 %. В то же время доля тех, кто вносит платежи по проблемным ссудам раз в год, в 2015 году достигала 8 %. В 2016-м она снизилась до 5,5 %, а в этом году не превышала 6 %. По мнению аналитиков, подобная статистика говорит о положительной тенденции: раньше безнадежные долги списывались банками, чтобы не создавать нагрузку на капитал. Теперь же заемщики начали их погашать.
«Должники подстроились под кризисные явления – у них возникла необходимость в новых кредитах, но есть понимание, что в текущей ситуации банк не одобрит кредит, если есть долг. Рекордное количество должников задумалось над своей кредитной историей», – отмечает гендиректор «Секвойи» Алексей Терский.
По данным исследования, в результате улучшения платежной дисциплины уже 40 % граждан из тех, кто вообще намерен погашать безнадежный долг, вносят платежи по ссудам раз в месяц. В 2015 году их было менее трети – 24 %. А доля россиян, которые делают это реже раза в месяц, за тот же период сократилась с 76 до 60 %.
Директор по розничному бизнесу Азиатско-Тихоокеанского банка Александр Парамонов отметил, что заемщики стали более ответственно подходить к своей кредитной истории, когда банки начали чаще отказывать им в предоставлении займов. Банки, как и в начале кризиса, кредитуют зарплатных клиентов и граждан с хорошей кредитной историей – отказ получают 70–90 % заемщиков «с улицы».
«Граждане понимают, что неплатежи могут повлечь за собой вполне очевидные последствия: отказы в кредитах в будущем, наложение ареста на счета, при больших долгах – запрет на выезд за границу, – согласен вице-президент СМП-банка Роман Цивинюк. – Поэтому даже в том случае, если пропущено несколько платежей по кредиту, большинство клиентов сейчас стараются урегулировать вопрос и исправить ситуацию, а не просто «забыть» о долге.
По словам эксперта, случаев «социальных дефолтов» – когда заемщики переставали платить по кредитам из-за потери работы – сегодня стало гораздо меньше. Кроме того, в течение последних полутора лет банки стали более эффективно работать с просрочкой и возвращать заемщиков в график платежей: предлагать схемы реструктуризации, отказываться от взыскания пеней и штрафов.
Тем не менее показатели контактности российских должников и их активности в погашении кредитных платежей по-прежнему в 2–3 раза отстают от европейских, отметил директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Борис Воронин. По словам эксперта, качественный рост может произойти только с повышением эффективности судебной системы, когда должники будут понимать неотвратимость взыскания и будут больше заинтересованы в досудебном урегулировании долга.
По данным Объединенного кредитного бюро, объем безнадежных долгов россиян по кредитам с учетом штрафов и пеней достиг 1,3 триллиона рублей во втором квартале этого года.
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