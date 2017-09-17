В новой многоэтажке для переселенцев в Благовещенске случился потоп (видео)

В Благовещенске 16 сентября вечером затопило квартиры жителей новой многоэтажки по улице Пушкина. Видеокадры воды, стекающей по стенам и с потолков, люди прислали в редакцию Амур.инфо. За считанные минуты вода залила полы, устранять последствия аварии, со слов жильцов, им пришлось почти всю ночь.

Дом по адресу: Пушкина, 100, в Благовещенске был сдан месяц назад. 11 августа губернатор области Александр Козлов вручил ключи первым 11 жильцам. В этот день состоялось торжественное мероприятие с традиционным разрезанием символичной красной ленты. В этом доме из 222 квартир 140 приобретено по программе переселения граждан.

В новом доме пока большинство квартир переселенцев не заселено. Поэтому о случившемся вчера потопе знали не все. «Мы только начали переезжать. 16 сентября мой муж был там, перевозил вещи. И, примерно, в шестом часу вечера начало топить. Муж видел на чердаке соседа, который переносил туда кирпичи какие-то. У нас там наверху целый этаж технический, и вроде как этот мужчина кандейку себе там строить собрался. Возможно, он что-то сделал не так, и вода полилась из трубы», – рассказала местная жительница Татьяна.

Со слов женщины, вода быстро начала попадать с чердачного помещения в квартиры, стекая по стенам. Один из жильцов до приезда аварийной службы заткнул дыру в трубе на техническом этаже, затем приехавшие на место специалисты перекрыли воду. Правда, откачивать уже успевшую натечь в помещения жидкость они не стали, это пришлось делать самим жильцам.

«Я пришла случайно вчера в квартиру, так как мы там еще не живем, вода у нас перекрыта. И я захожу в квартиру, а у меня в туалете как с потолка ливануло. Мы эту воду черпали несколько часов потом, еще муж там на ночь остался и ночью тоже черпал, потому что прям по стене струя ночью бежала», – добавила Татьяна.

Жильцы переживают, что могло залить и соседние квартиры, где еще никто не живет, а хозяева даже не знают об этом.

Тем временем, ситуацию прокомментировали в фирме, занимавшейся строительством этого дома. «Уже третий раз происходит такая ситуация, когда кто-то лезет на чердак и вредит. Опять выломали решетку на крыше, влезли туда, выкрутили с отопления спускные вентиля, и полилась вода. Наши сотрудники приехали туда, но никого не поймали. Завтра будем выяснять, кто это сделал. Специалисты ЖКХ сразу по вызову жильцов выехали на место, перекрыли воду. А мы уже в понедельник будем встречаться с жителями, будем разбираться», – сказал генеральный директор компании «Амурстрой» Александр Синьков.