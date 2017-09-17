В Белогорском районе в ДТП погиб 19-летний парень: возбуждено уголовное дело

Вечером 16 сентября в селе Возжаевка Белогорского района произошло ДТП. Предварительно установлено, что водитель автомобиля не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в бетонный блок. Пассажир 1998 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия.

Водитель транспортного средства 1991 года рождения и пассажирка 1980 года рождения были доставлены в больницу. Установлено, что мужчина, управлявший автомобилем, находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего, сообщает амурское управление МВД.