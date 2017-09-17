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17сентября
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В благовещенской больнице ищут родственников пациента с провалами в памяти

В благовещенской больнице ищут родственников пациента с провалами в памяти

В благовещенской городской больнице, расположенной в районе Горького – Больничной, ищут родственников одного из пациентов. Мужчина попал в медучреждение после ДТП около двух месяцев назад. До сих пор никто его так и не навестил. Сам пенсионер о себе помнит мало.

Как рассказала благовещенка, знакомый которой лежит в одной палате с пенсионером, мужчина помнит, что его зовут Василий Николаевич Олин, работал в ДСК. Два месяца назад его сбила машина, мужчина получил травму головы и частично потерял память. Его доставили в больницу, с тех пор ни родственники, ни друзья его не навещали.

«Он сам сказал, что у него есть сестра, сын и племянник. Знают ли они, что их родственник находится в больнице, неясно. Надеемся хоть кого-то отыскать. Сам Василий Николаевич называет разные адреса, один из них даже не в Благовещенске. Но точно не помнит, где живет. Мы попытались выяснить по названным им адресам, оказалось, что по одному из них соседка помнит его. Должна была сходить в квартиру, где он жил. Но пока тишина, ответа от нее еще не было», – поделилась благовещенка Ася.

В 2012 году Василий Олин был героем одного из сюжетов «Альфа-новостей». Тогда мужчина рассказывал на камеру, что ему 62 года, более 20 лет он отработал водителем. Тогда, пять лет назад, Василий Николаевич приходил в центр занятости на ярмарку вакансий, чтобы трудоустроиться.

Те, кто узнал Василия Олина и располагает информацией о его родственниках, могут обратиться в городскую больницу или позвонить по телефону благовещенки, распространившей информацию о поисках членов семьи пенсионера: 8-961-954-21-65.

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#жизнь #здоровье

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