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17сентября
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сегодня, 10:20 0

В Белогорске девушка-водитель насмерть сбила пешехода

В Белогорске 16 сентября в 20 часов произошло ДТП со смертельным исходом. Девушка-водитель, двигаясь на автомобиле по улице Чехова, сбила пешехода. Мужчина скончался на месте.

Как сообщили в амурском управлении МВД, погибший мужчина 1975 года рождения, девушка-водитель – 1991 года рождения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, проводится проверка.

Тем временем, в соцсетях пользователи пишут о том, что погибший пешеход – человек без определенного места жительства. Он спал прямо на проезжей части, водитель не заметила его и проехала по спящему мужчине.

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#Белогорск #ДТП #происшествия #транспорт

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