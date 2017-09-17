«Почта России» потратит около 50 миллиардов рублей на обновление инфраструктуры

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Как отметил гендиректор, в первую очередь «Почте России» необходимо совершенствовать логистическую инфраструктуру, основой которой является сеть логистических центров, компания планирует создать семь таких центров по всей стране.

«Мы наметили создание семи логистических почтовых центров по всей стране от Хабаровска до Санкт-Петербурга, два из них уже функционируют – это Внуково и Казань, но нам необходимо строительство оставшихся пяти. Плюс у нас есть 50 магистральных сортировочных центров и сортировочные мощности на почтамтах. Соответственно, эти три уровня сортировки нам необходимо привести в такое качество, чтобы отвечать современным стандартам и справляться с теми объемами посылок, которые у нас ежегодно прирастают темпами не менее чем на 50 %», – пояснил Николай Подгузов.

При этом параллельно должен идти процесс улучшения качества доставки продуктов «Почты России» потребителю, продолжил он. В этом направлении планируется оснастить почтальонов планшетными компьютерами, создать их мобильные группы и провести маршрутизацию рабочего движения.

«Для этого у нас должен быть запущен проект "Организация последней мили" – то есть то, как почтальоны доставляют газеты, журналы, письма, другие продукты гражданам нашей страны. Тут должна быть полностью пересмотрена система доставки корреспонденции и прочих продуктов потребителям услуг "Почты России"», – пояснил Подгузов, добавив, что программа рассчитана на несколько лет.