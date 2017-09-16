В Благовещенске дали старт «Амурской осени – 2017» (фото)

В субботу вечером, 16 сентября, в ОКЦ Благовещенска прошла церемония открытия фестиваля кино и театра «Амурская осень – 2017». Мероприятие в большом зале Общественно-культурного центра продлилось почти три часа.

Перед церемонией открытия состоялась традиционная звездная дорожка фестиваля. По ней прошли в общей сложности 167 участников нынешней «Амурской осени». Так, Ольга Прокофьева была в открытом сиреневом платье. Шел дождь, но актриса подчеркнула, что побывав на фестивале в Берлине и увидев мировых актрис в роскошных, красивых вечерних нарядах, она теперь следует правилу: на красных дорожках, независимо от погоды, – быть в лучшем наряде.

В этом году амурчане имели возможность наблюдать за звездной дорожкой фестиваля в интернете.

Церемонию открытия вел президент «Амурской осени» Сергей Новожилов, который попросил простить его за севший под дождем голос.

«Нынешний фестиваль является юбилейным и историческим, в нынешнем году Амурскую область в рамках мероприятий посетят более 300 участников. Только сегодня в Приамурье 167 участников», – заметил Сергей Новожилов (цитата по сайту правительства Амурской области).

Со сцены актер Дмитрий Дюжев прочитал 5-ю главу из романа Евгений Онегин. Сделал он это захватывающе и играя голосом. 17 сентября Дюжев будет читать Онегина почти целиком на сцене областной филармонии. Актер пояснил, что учил всего по четыре строчки в день.

Перед собравшимися спели Олег Харитонов, Анатолий Журавлев и Ольга Остроумова. Последней вручили 1-го фестивального «журавля» за вклад в российский кинематограф. К слову, 21 сентября у Остроумовой будет юбилей.

На открытии некоторые проявили неожиданные таланты: Анатолий Журавлев играл на трубе, Иван Дубровский – пел.

Ким Ки Дук получил 2-го «журавля» 15-го фестиваля за вклад в мировой кинематограф. Корейский режиссер отметил, что нужно понимать друг друга, прощать и любить.

Кроме того, на церемонии открытия собравшиеся почтили память артистов, которые когда-либо были на «Амурской осени»: их оказалось около 30. Все это время зал стоял. Завершился скорбный список Верой Глаголевой. Как подчеркнул Сергей Новожилов, она была личным другом, и это огромная потеря.

Президент фестиваля представил жюри всех 4-х конкурсов.

Старт фестивалю кино и театра «Амурская осень – 2017» дан. Завтра, 17 сентября, всех ждет насыщенный день.

Подробнее о звездной дорожке и церемонии открытия читайте в рубрике «Культпросвет».