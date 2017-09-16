Синоптики: на юг Дальнего Востока обрушится ураган

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Ожидается, что всего за 12 часов прольется до 50-60 миллиметров осадков, то есть больше декадной нормы.

Пресс-служба ДВРПСО МЧС России сообщает, что оперативные службы на Дальнем Востоке переведены на усиленный режим работы. Предстоящая непогода связана с приходом мощного тайфуна «Талим», сейчас он движется в сторону дальневосточного побережья со стороны Японии.

Шторм будет бушевать 18-19 сентября, после чего циклонический вихрь возьмет курс в центральную акваторию Охотского моря.