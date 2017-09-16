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16 сентября 2017, 19:05 10

Синоптики: на юг Дальнего Востока обрушится ураган

Синоптики: на юг Дальнего Востока обрушится ураган
Фото: ptzgovorit.ru

В понедельник, 18 сентября, на юг Сахалина и Курил, а также на восток Приморья обрушится ураган разрушительной силы, передает «Центр ФОБОС». Скорость ветра, по оценкам Центра, местами будет достигать 30-35 метров в секунду.

Ожидается, что всего за 12 часов прольется до 50-60 миллиметров осадков, то есть больше декадной нормы.

Пресс-служба ДВРПСО МЧС России сообщает, что оперативные службы на Дальнем Востоке переведены на усиленный режим работы. Предстоящая непогода связана с приходом мощного тайфуна «Талим», сейчас он движется в сторону дальневосточного побережья со стороны Японии.

Шторм будет бушевать 18-19 сентября, после чего циклонический вихрь возьмет курс в центральную акваторию Охотского моря.

Просмотров всего: 2883

#погода #природа

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Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • evgenii-456

    evgenii-456
    5 часов назад

    Жуть! А у нас просто ОСЕНЬ)))+фото

  • full

    full
    5 часов назад

    То то думаю, чего меня ночью плющило и таращило, а оно вона чо - цельный ураган.

  • evgenii-456

    evgenii-456
    5 часов назад

    может съел чего....

  • OT

    OT
    5 часов назад

    А какое дело до нас этому урагану?

    По моему мы к нему не имеем никакого отношения.

  • full

    full
    5 часов назад

    evgenii-456

    может съел чего....



    Я спиной не ем.

  • Fedia

    Fedia
    5 часов назад

    Это что такое, мне завтра ехать надо туда.

  • Генрих VI

    Генрих VI
    5 часов назад

    Но, кажется, до Приамурья он не докатится?

  • Валерий Альбертович

    Валерий Альбертович
    4 часа назад

    Картинка красивая

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    3 часа назад

    Генрих VI

    Но, кажется, до Приамурья он не докатится



    Но неприятный осадок оставит.

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    https://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/orthographic=-232.29,49.96,3000/loc=127.817,49.860

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