В Благовещенске проходит звездная дорожка «Амурской осени» (прямой эфир)
В субботу вечером, 16 сентября, в Благовещенске возле Общественно-культурного центра проходит звездная дорожка фестиваля кино и театра «Амурская осень». Прибывшие в город звезды демонстрируют себя публике во всей красе.
Организована прямая видеотрансляция с места событий – для тех, кто хотел, но по какой-либо причине не смог посетить это мероприятие.
Среди участников дорожки, в частности, Татьяна Конюхова, Лариса Лужина, Григорий Коломийцев, Максим Мышанский, Эвелина Барсегян, Андрей Булатов, Станислав Набадчиков и другие.
Сразу после звездной дорожки состоится торжественная церемония открытия фестиваля. Она пройдет в самом ОКЦ и начнется в 19:00.
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