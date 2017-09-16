В Благовещенске проходит звездная дорожка «Амурской осени» (прямой эфир)

В субботу вечером, 16 сентября, в Благовещенске возле Общественно-культурного центра проходит звездная дорожка фестиваля кино и театра «Амурская осень». Прибывшие в город звезды демонстрируют себя публике во всей красе.

Организована прямая видеотрансляция с места событий – для тех, кто хотел, но по какой-либо причине не смог посетить это мероприятие.

Среди участников дорожки, в частности, Татьяна Конюхова, Лариса Лужина, Григорий Коломийцев, Максим Мышанский, Эвелина Барсегян, Андрей Булатов, Станислав Набадчиков и другие.

Сразу после звездной дорожки состоится торжественная церемония открытия фестиваля. Она пройдет в самом ОКЦ и начнется в 19:00.