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16 сентября 2017, 18:00 11

В Благовещенске проходит звездная дорожка «Амурской осени» (прямой эфир)

В Благовещенске проходит звездная дорожка «Амурской осени» (прямой эфир)

В субботу вечером, 16 сентября, в Благовещенске возле Общественно-культурного центра проходит звездная дорожка фестиваля кино и театра «Амурская осень». Прибывшие в город звезды демонстрируют себя публике во всей красе.

Организована прямая видеотрансляция с места событий – для тех, кто хотел, но по какой-либо причине не смог посетить это мероприятие.

Среди участников дорожки, в частности, Татьяна Конюхова, Лариса Лужина, Григорий Коломийцев, Максим Мышанский, Эвелина Барсегян, Андрей Булатов, Станислав Набадчиков и другие.

Сразу после звездной дорожки состоится торжественная церемония открытия фестиваля. Она пройдет в самом ОКЦ и начнется в 19:00.

Просмотров всего: 2442

#Амурская осень #культура

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Комментарии
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  • Лютцов

    Лютцов
    7 часов назад



    Среди участников дорожки, в частности, Татьяна Конюхова, Лариса Лужина, Григорий Коломийцев, Максим Мышанский, Эвелина Барсегян, Андрей Булатов, Станислав Набадчиков и другие.



    В данном случае, фраза "кто все эти люди?" как никогда актуальна..

  • чтоикак

    чтоикак
    7 часов назад

    Верно

  • vertex

    vertex
    7 часов назад

    «Разверзошося вси источницы бездны, и хляби небесные отверзошася. И бысть дождь на землю четыредесять дней и четыредесять ночей».

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    7 часов назад

    Я никого не знаю!

  • Graf1977

    Graf1977
    6 часов назад

    тоже ни кого не знаю )))

    что им надо тут?

  • DrDimon

    DrDimon
    6 часов назад

    Graf1977

    тоже ни кого не знаю )))



    https://ru.wikipedia.org/wiki/Лужина,_Лариса_Анатольевна

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Остроумова,_Ольга_Михайловна

    На этом мои знания вышепоименованных персонажей заканчиваются.



    что им надо тут?



    Известно чего. Деньги зарабатывают.

    Работа у них такая - себя показывать.

  • Розеда

    Розеда
    6 часов назад

    За чей счет банкет?

  • Александрина

    Александрина
    5 часов назад

    Татьяна Конюхова и Лариса Лужина - звезды советского экрана 1960-х гг.

  • Валерий Петрович

    Валерий Петрович
    5 часов назад

    Что такое звезды? Я узнаю лишь несколько человек.Для меня звезда и знаменитость это Юрий Гагарин, Николай Гастелло и тп. сОВСЕМ НЕ УЧАСТНИК ШОУ ТОЧЬ В ТОЧЬ.Возможно это астероиды.Хорошо, что астрономию в школы вернули.В объектах Вселенной.

  • Валерий Петрович

    Валерий Петрович
    5 часов назад

    надо разбираться

  • Валерий Петрович

    Валерий Петрович
    5 часов назад

    Фильмы Амурской осени люблю посещать. Всегда интересный подбор лент. Приятно, что в этом году показы бесплатные. Цена вопроса не большая, но для некоторых людей, у кого не так много денег, это возможность посмотреть хорошее кино. С открытием Фестиваля.

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