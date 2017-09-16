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16 сентября 2017, 17:34 2

В Благовещенске в аварию попал маршрутный автобус

В Благовещенске в аварию попал маршрутный автобус
Фото: instagram.com/blag_dtp

В субботу, 16 сентября, в Благовещенске маршрутный автобус столкнулся с легковым автомобилем. ДТП произошло на перекрестке улиц Амурская и Шимановского. Фото с места события появились в социальных сетях.

Как сообщает ИА «Сканер», автобус «ПАЗ» 36-го маршрута двигался со стороны улицы Островского в сторону Кузнечной по Амурской. На перекрестке Амурская – Шимановского он столкнулся с легковушкой Mazda Familia.

По словам пассажиров автобуса, тот проезжал перекресток на зеленый сигнал светофора. В аварии пострадал пожилой водитель Mazda Familia, его, скорее всего, будут госпитализировать. Пассажиры автобуса, по предварительной информации, не пострадали.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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