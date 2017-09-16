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16 сентября 2017, 16:21 6

Очевидцы сообщают об еще одном ДТП на благовещенском мосту через Зею

Очевидцы сообщают об еще одном ДТП на благовещенском мосту через Зею
Фото: instagram.com/dtpgram_blg; очевидец

В субботу, 16 сентября, на мосту через Зею в Благовещенске произошло еще одно ДТП, сообщают очевидцы в социальных сетях. Из-за этого пробка на въезде в город по-прежнему сохраняется.

По их сведениям, вторая авария произошла неподалеку от первой – примерно в 50-ти метрах.

Как сообщало Амур.инфо, первое ДТП произошло сегодня утром: столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате, как в сторону города, так и в направлении из него, образовался сильный транспортный затор.

Просмотров всего: 3171

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • full

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    9 часов назад

    Автомобиль виновника ДТП - с моста в реку. И все проблемы.

  • agbor

    agbor
    9 часов назад

    Да тут не в ДТП проблема. Я сегодня ехал через мост. Многие умники притормаживают до 20км/час перед постом, вот и пробка образуется. До поста пробка, после поста свободно все едут. Убрать этот пост или перенести нужно.

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    6 часов назад

    Есть олени, которые увидев пост реально едут 20 км/ч

  • OT

    OT
    5 часов назад

    А почему мост должен быть раздражителем движения? Просто власть ничего не делает и она есть раздражитель.

    Установили бы выдвижные столбы на развязке и за мостом и разгружать движение управлением этими столбами в часы пик через видеокамеры.

    Это в смысле, если задница к оффисам приросла

  • бабаяга

    бабаяга
    2 часа назад

    Да лучше бы пост убрали, нафиг он там нужен

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    бабаяга

    Да лучше бы пост убрали, нафиг он там нужен



    А мне пост не мешает. Мешает двухполосный мост.

    И новый такой же будет.

    Спасибо нашим "слугам"!

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