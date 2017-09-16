Очевидцы сообщают об еще одном ДТП на благовещенском мосту через Зею

Фото: instagram.com/dtpgram_blg; очевидец

В субботу, 16 сентября, на мосту через Зею в Благовещенске произошло еще одно ДТП, сообщают очевидцы в социальных сетях. Из-за этого пробка на въезде в город по-прежнему сохраняется.

По их сведениям, вторая авария произошла неподалеку от первой – примерно в 50-ти метрах. Как сообщало Амур.инфо, первое ДТП произошло сегодня утром: столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате, как в сторону города, так и в направлении из него, образовался сильный транспортный затор.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев