В семье ушедшего из жизни амурского спортсмена серьезно заболел сын: начат сбор средств

В Благовещенске объявлен сбор средств для 14-летнего Георгия Панчука, сына недавно ушедшего из жизни амурского спортсмена, тренера Валентина Панчука. У мальчика тяжелый недуг, который может закончиться параличом. Ребенку необходима срочная операция.

Валентин Панчук скончался в июле текущего года, а совсем недавно беда вновь пришла в эту семью – был выявлен тяжелый недуг у сына спортсмена – Георгия. Как рассказала ИА «Амур.инфо» мама мальчика Юлия Панчук, все началось с того, что у ребенка стала болеть спина. Врачи вначале поставили ему диагноз «сколиоз», назначили лечебную физкультуру, однако в реальности все оказалось гораздо страшнее.

«Он попал в больницу. Выяснилось, что у Георгия практически перелом позвонка, это грозит ему параличом. Нам сказали, что нужна срочная операция (в Благовещенске такую сделать нельзя – Прим. ред.). Сейчас он вынужден носить корсет, – говорит Юлия Панчук. – Пришла квота, правда, даты операции еще нет. Ждем, может быть, на следующей неделе скажут, когда нас ждут. В этом случае мы собираемся и едем».

Операцию по квоте должны сделать в одной из клиник Санкт-Петербурга. При этом проезд, а также проживание мамы во время реабилитационного периода должна оплачивать сама семья. Таких средств у Панчуков нет. Поэтому и было решено объявить благотворительный сбор.

Реквизиты для перевода средств: Карта Сбербанка, № 4276 0300 1371 4809, Юлия Сергеевна Панчук. Телефон: 8 (924) 676-66-16.