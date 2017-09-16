Пожилой инвалид в камуфляже снова просит милостыню на проезжей части в Благовещенске

В субботу утром, 16 сентября, горожане снова заметили пожилого мужчину в камуфляже, просящего милостыню. Инвалид обосновался на том же месте, где и раньше, – на проезжей части в районе перекрестка улицы Мухина и Игнатьевского шоссе.

По словам очевидцев, часть водителей подают инвалиду, однако он, как и прежде, сильно рискует попасть под колеса.

Инвалида в камуфляже впервые заметили на этом месте в августе. Тогда с ним удалось пообщаться журналистам «Альфа-канала», сообщало Амур.инфо. Мужчина представился Станиславом и рассказал, что собирает деньги, чтобы уехать в свой родной город Омск.