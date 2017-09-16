В день открытия «Амурской осени» гость фестиваля Эд Шульжевский празднует годовщину свадьбы

16 сентября для певца и актера Эда Шульжевского – важный день. Он связан не только с грядущим открытием фестиваля кино и театра «Амурская осень». Сегодня у Шульжевского – годовщина свадьбы. Об этом он рассказал в своем Instagram.

По словам Шульжевского, свадьбу они с супругой сыграли 6 лет назад. «До встречи с ней я думал, что в моей жизни это событие невозможно. Но... Случилось то, о чем я пою в каждой своей песне. Это чувство разлилось по сердцу и с каждым годом только крепнет», – написал певец.

Он отметил, что сейчас находится в шести тысячах километров от любимой, однако расстояния никогда не были для них помехой.

Как сообщало Амур.инфо, Эд Шульжевский прилетел в этом году в Благовещенск для участия в мероприятиях «Амурской осени» одним из первых.