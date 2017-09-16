Несколько тысяч человек пробежали «Кросс–2017» в Благовещенске (фото)

В субботу, 16 сентября, в Благовещенске прошел массовый забег «Кросс–2017». Данное мероприятие стало уже традиционным. Вместе с горожанами свои силы опробовал губернатор Приамурья, который и дал старт мероприятию в областном центре.

«На каждой дистанции кросса будут определены победители и призеры, но в сущности победу одержат все без исключения, потому что каждый участник получает главный приз – здоровье и хорошее настроение. Спорт сближает людей и делает нас сильнее, а сильные люди – это сильная страна», – отметил Александр Козлов.

В рамках кросса в Благовещенске было организовано четыре дистанции – на 6 километров, 2,5 километра, а также 1 000 и 150 метров. В забегах приняли участие около 4 000 человек. Александр Козлов участвовал на дистанции в 1 000 метров, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Победителей и призеров всех забегов наградили кубками, медалями и грамотами, а также призами от организаторов и партнеров мероприятия.

Подобные забеги сегодня прошли во многих населенных пунктах области. В общей сложности в Приамурье бежали около 10 тысяч человек.