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16сентября
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сегодня, 13:09 2

На канале Александра Козлова в YouTube вышел выпуск о ВЭФ (видео)

На канале Александра Козлова в YouTube вышел выпуск о ВЭФ (видео)

На канале Gubernator Live главы Амурской области Александра Козлова в YouTube вышла очередная серия. Новый, четвертый по счету, выпуск посвящен Восточному экономическому форуму этого года, прошедшему во Владивостоке.

Губернатор отметил, что Приамурье подготовилось к ВЭФ достойно. «Я горжусь нашими ребятами, которые вместе смогли справиться с этой нелегкой задачей, потому что я скажу следующее: регионы Дальнего Востока, которые здесь представлены, там тоже трудятся сильные команды. Люди хотят показать свой регион. Мы достойно выглядим сегодня и с точки зрения истории, которая показана, и с точки зрения перспектив Амурской области», – сказал глава Приамурья по прилету во Владивосток.

Александр Козлов поведал о соглашениях, которые были подписаны регионом в рамках ВЭФ. В частности – с «Почта Банком». «Часто бываем на селе, общаемся с населением, и возникает вопрос о том, что Сбербанк принимает оптимизационные решения и, соответственно, уходит из села. Это неудобно нашим предпринимателям, которые уже привыкли к работе с банкирами, ну и, конечно, неудобно населению. "Почта Банк" – это как раз тот банк, который готов зайти на это направление и работать на селе.

Александр Козлов пояснил, что по соглашению первые филиалы «Почта Банка» будут открыты в Амурской области уже в этом году. Их создадут в тех местах, откуда ранее ушел Сбербанк.

Пользователи Instagram Александра Козлова уже успели оценить новый выпуск. «Четвертая серия – самая деловая из всех… Очень точно, информативно и конкретно, всё по сути... Перспективы действительно внушают оптимизм», – высказался один из юзеров.

Просмотров всего: 219

#губернатор #интернет #экономика

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Комментарии
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  • 55

    55
    2 часа назад

    Козлов пояснил: ошиблись в выражениях. А так все "бодрячком".

  • Терапевт

    Терапевт
    2 часа назад

    Бодрячок, спасибо родной, давно я так не смеялся смотря видео)))

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