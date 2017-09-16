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Серьезная пробка сковала выезд из Благовещенска после ДТП

Серьезная пробка сковала выезд из Благовещенска после ДТП
Фото: instagram.com/mreporter_blg; instagram.com/dtpgram_blg; очевидцев

В субботу утром, 16 сентября, на благовещенском мосту через реку Зею произошло ДТП. В результате аварии одна из двух полос оказалась заблокирована. Машины вынуждены проезжать в обе стороны по оставшейся полосе. В результате, как в сторону города, так и в направлении из него, образовался сильный транспортный затор.

По информации очевидцев, авария случилась, когда легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения. Произошло лобовое столкновение с грузовиком.

Некоторые водители стоят в пробке больше часа. В числе тех, кто не может проехать в город – рейсовый автобус из Белогорска.

«Я стою в районе четвертого Владимировского озера. Машины в город не идут вообще. Огромная пробка, она не движется. Машины заглушены, народ курит на обочине», – рассказала ИА «Амур.инфо» одна из горожанок, попавших в затор.

На месте происшествия работают госавтоинспекторы. О возможных пострадавших пока не сообщается.

Видео: instagram.com/blag_dtp

Просмотров всего: 1890

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    3 часа назад

    Я так понял, таксист "Копеечки" отличился?

  • stepan28rus

    stepan28rus
    2 часа назад

    Таксист не профессия - это диагноз.

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