Благовещенка, выигравшая билеты на все мероприятия «Амурской осени», взяла отпуск на время фестиваля

«Я хожу на фестиваль четыре года. В прошлый раз, помню, тоже простояли на розыгрыше целый час и ничего не выиграли. Сейчас повезло. На некоторые спектакли мы билеты уже купили, и мероприятия пересекаются, поэтому будем дарить пригласительные родным и друзьям», – рассказала обладательница комплекта билетов на конкурсные полнометражные фильмы и творческие вечера Татьяна Козинец.

А основная победительница Ольга Голубева, когда объявили ее номер купона «258», от счастья закричала и запрыгала.

«Это круто! Я купила один билет на фестиваль, на спектакль "Игроки", а теперь буду ходить на все! Уже взяла специально для этого отпуск. Причем для меня двойная радость – очень хотела попасть на один спектакль – "Близкие люди" с Николаем Добрыниным и Людмилой Артемьевой, но уже билетов не было. Надеюсь, что в конверте есть», – поделилась Ольга Голубева.

«Близкие люди» тоже оказались в конверте, чему победительница была очень рада.

О том, что происходило в шатре вчера вечером, – читайте подробно в рубрике «Культпросвет».