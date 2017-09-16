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16сентября
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сегодня, 11:18 2

Основная часть участников «Амурской осени» прибывает в Благовещенск

Основная часть участников «Амурской осени» прибывает в Благовещенск

В субботу утром, 16 сентября, в Благовещенск начали прибывать большинство участников фестиваля «Амурская осень». Среди них как артисты, так и режиссеры, члены жюри, а также технический персонал. В общей сложности сегодня в областной центр прилетят около 150 человек.

Участники фестиваля прибывают несколькими авиарейсами. Два из них – на 08:00 и 09:30 – уже приземлились в Благовещенске. Еще один рейс ожидают днем. Примерно половина из тех, кто должен прилететь, уже в городе.

Сейчас звезд расселяют по гостиницам – во время фестиваля они будут жить в «Юбилейной» и «Армении».

Среди уже прибывших, например, Олег Харитонов, Анна Чурина, Татьяна Конюхова, Лариса Лужина, Елизавета Арзамасова, член жюри Сергей Снежкин.

Как сообщало Амур.инфо, звездная дорожка фестиваля и его открытие пройдут сегодня вечером – в 18:00 и 19:00. Специальным гостем открытия фестиваля станет режиссер Ким Ки Дук из Южной Кореи.

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#Амурская осень #визиты #культура

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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Кирилл(амур)

    Кирилл(амур)
    1 час назад

    кто все эти люди? Ярошенко тоже прибыл?

  • Кирилл(амур)

    Кирилл(амур)
    1 час назад

    кто все эти люди? Ярошенко тоже прибыл?

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