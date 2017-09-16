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16сентября
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Режиссер с мировым именем Ким Ки Дук прилетит на «Амурскую осень»

Режиссер с мировым именем Ким Ки Дук прилетит на «Амурскую осень»

Специальным гостем открытия фестиваля кино и театра «Амурская осень–2017» станет режиссер Ким Ки Дук из Южной Кореи. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили организаторы фестиваля.

Ким Ки Дуку на церемонии открытия «Амурской осени» будет вручен приз за вклад в мировой кинематограф. Церемония, как сообщало Амур.инфо, пройдет 16 сентября в ОКЦ, начало – в 19:00.

Ким Ки Дук – обладатель «Золотого льва» Венецианского международного кинофестиваля («Пьета»), лауреат четырех наград международного фестиваля в Локарно («Весна, лето, осень, зима... и снова весна»), лауреат четырех наград Венецианского международного кинофестиваля («Пустой дом»), лауреат Берлинале «Серебряный медведь» («Самаритянка»), лауреат трех наград международного кинофестиваля в Карловых Варах («Береговая охрана»).

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#визиты #Амурская осень #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Терапевт

    Терапевт
    2 часа назад

    Первый раз слышу такое мировое имя

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Пак Джи Сун - вот мировое имя.

  • ay

    ay
    47 минут назад

    Про обоих ранее не слыхал.

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