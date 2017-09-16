Идущую по проезжей части женщину сняли на видео в Благовещенске

В социальных сетях появилось видео, снятое в Благовещенске. На нем запечатлена женщина, которая идет по проезжей части, прямо посередине дороги.

Судя по всему, ролик был снят в районе киноцентра «Благовещенск», на улице Зейской. Когда было записано видео, не уточняется.

В комментариях к записи в соцсетях пользователи отметили, что часто видят эту женщину. По их сведениям, амурчанка психически нездорова.

Видео: instagram.com/mreporter_blg