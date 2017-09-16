Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:10 13

Идущую по проезжей части женщину сняли на видео в Благовещенске

Идущую по проезжей части женщину сняли на видео в Благовещенске

В социальных сетях появилось видео, снятое в Благовещенске. На нем запечатлена женщина, которая идет по проезжей части, прямо посередине дороги.

Судя по всему, ролик был снят в районе киноцентра «Благовещенск», на улице Зейской. Когда было записано видео, не уточняется.

В комментариях к записи в соцсетях пользователи отметили, что часто видят эту женщину. По их сведениям, амурчанка психически нездорова.

Видео: instagram.com/mreporter_blg

Просмотров всего: 3390

#жизнь #интернет #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    5 часов назад

    Она достала уже всех в районе зейская-шимановского... пешкарусом по дороге прям под колёса идёт и всегда обвешана пакетами

  • Братеев

    Братеев
    5 часов назад

    бывшая главный бухгалтер фирмы

  • Терапевт

    Терапевт
    5 часов назад

    "В комментариях к записи в соцсетях пользователи отметили, что часто видят эту женщину. По их сведениям, амурчанка психически нездорова."

    Комментаторы дохтора психолухи, диагнозы раздают)))

  • Терапевт

    Терапевт
    5 часов назад

    ПшёлТы

    Она достала уже всех в районе зейская-шимановского... пешкарусом по дороге прям под колёса идёт и всегда обвешана пакетами



    Пристрели её...

  • Эксперт Всезнанский

    Эксперт Всезнанский
    4 часа назад

    Главу государства уже уведомили об этом ЧП?

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    4 часа назад

    Детей сбивают,а эту дибильную бог бережет..

  • Терапевт

    Терапевт
    2 часа назад

    Братеев

    бывшая главный бухгалтер фирмы



    ну если бывшая, то наверно главная бухгалтерша, а так бывший главный бухгалтер...

  • Терапевт

    Терапевт
    2 часа назад

    Коробка с карандашами

    Детей сбивают,а эту дибильную бог бережет..



    Где детей сбивают?

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Терапевт

    Коробка с карандашами

    Детей сбивают,а эту дибильную бог бережет..



    Где детей сбивают?



    В школе на перемене, когда у каждого в ушах наушники и айфоны с игрушками. Ничего не видят и ничего не слышат. Друг друга и сбивают.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    На встречу Амурской осени шла наверное, за китайской шубой. Зима скоро.

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Ждём новость " В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ У ИДУЩЕЙ ПО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ЖЕНЩИНЫ ВЗЯЛИ ИНТЕРВЬЮ".

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    paravis

    Ждём новость " В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ У ИДУЩЕЙ ПО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ЖЕНЩИНЫ ВЗЯЛИ ИНТЕРВЬЮ".



    И отобрали трусы, бандиты из 90 - х, бодрячковые новости развития.

  • dushniy_kontakter

    dushniy_kontakter
    1 час назад

    Какая горячая новость АИ

Показать все (13) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

В семье ушедшего из жизни амурского спортсмена серьезно заболел сын: начат сбор средств

сегодня, 15:54
Общество 1

Пожилой инвалид в камуфляже снова просит милостыню на проезжей части в Благовещенске

Общество 1

В день открытия «Амурской осени» гость фестиваля Эд Шульжевский празднует годовщину свадьбы
Власть 2

На канале Александра Козлова в YouTube вышел выпуск о ВЭФ (видео)