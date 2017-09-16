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16сентября
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В Благовещенске попала на видео дерзкая кража из автомобиля

В Благовещенске попала на видео дерзкая кража из автомобиля
Фото, видео: instagram.com/blag_dtp

В пятницу, 15 сентября, в Благовещенске двое мужчин «провернули» дерзкую кражу из припаркованного автомобиля. Злоумышленники разбили стекло машины и похитили из салона вещи. Действия преступников удалось снять на видео, которое появилось в социальных сетях.

Инцидент произошел возле торгового центра «Хуафу». Как рассказали ИА «Амур.инфо» в полиции Благовещенска, сообщение о происшествии поступило стражам порядка в районе 17 часов вечера.

«Незамедлительно на место выехали сотрудники ППС. Недалеко от места преступления был задержан подозреваемый, он 1986 года рождения. В настоящий момент мужчина помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье 158-й ("Кража"). Ущерб составил более 40 тысяч рублей», – сообщила специалист по связям с общественностью городской полиции Татьяна Кутека.

Личность второго преступника в настоящее время устанавливается. Похищенное имущество было изъято. В дальнейшем его вернут законному владельцу.

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#интернет #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    5 часов назад

    В Благовещенске, видимо, в ППС адекватные сотрудники. В Белогорске, когда сын позвонил в полицию по подобному случаю, то там долго расспрашивали фамилию звонившего, и объясняли для чего это нужно, и что у них много ложных вызовов, преступники скрылись.

  • karlik nos

    karlik nos
    5 часов назад

    Личность второго преступника в настоящее время устанавливается. Похищенное имущество было изъято. В дальнейшем его вернут законному владельцу....он похищенное видимо там же и продавал ...недорого

  • Бодрячок

    Бодрячок
    5 часов назад

    Отрубить руки обоим и отпустить. Пусть головой стекла бьют

  • alex 3

    alex 3
    4 часа назад

    Оперативно. Молодцы полицейские. Кто отличился при выполнении операции?

  • Терапевт

    Терапевт
    2 часа назад

    alex 3

    Кто отличился при выполнении операции?



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