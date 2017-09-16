В Благовещенске попала на видео дерзкая кража из автомобиля

Фото, видео: instagram.com/blag_dtp

В пятницу, 15 сентября, в Благовещенске двое мужчин «провернули» дерзкую кражу из припаркованного автомобиля. Злоумышленники разбили стекло машины и похитили из салона вещи. Действия преступников удалось снять на видео, которое появилось в социальных сетях.

Инцидент произошел возле торгового центра «Хуафу». Как рассказали ИА «Амур.инфо» в полиции Благовещенска, сообщение о происшествии поступило стражам порядка в районе 17 часов вечера.

«Незамедлительно на место выехали сотрудники ППС. Недалеко от места преступления был задержан подозреваемый, он 1986 года рождения. В настоящий момент мужчина помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье 158-й ("Кража"). Ущерб составил более 40 тысяч рублей», – сообщила специалист по связям с общественностью городской полиции Татьяна Кутека.

Личность второго преступника в настоящее время устанавливается. Похищенное имущество было изъято. В дальнейшем его вернут законному владельцу.