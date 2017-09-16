Глава администрации Зеи отстранен от должности

Информацию о том, что Вячеслав Сорочук отстранен от занимаемой должности, изданию подтвердил глава Зеи Сергей Матвеев. При этом Матвеев считает, что «вины Вячеслава Ивановича в случившемся нет», а все его действия «были в пределах, дозволенных законом».

В свою очередь глава администрации города Сорочук подал в суд исковое заявление, в котором опротестовал отстранение его от должности. Заявление 7 сентября рассмотрел суд, однако решение об отстранении было оставлено в силе.

Журналисты «Зейского вестника» также связались по телефону с заместителем начальника отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета России по Амурской области Дмитрием Саяпиным, однако тот сказал, что не готов ответить на вопросы, пока идет следствие. Саяпин отметил, что в ходе следствия изучается роль Вячеслава Сорочука в противоправных действиях; он не исключил, что в деле могут появиться новые фигуранты.

Связаться с представителем СУ СКР по Амурской области ИА «Амур.инфо» на момент публикации не удалось. Информагентство будет следить за развитием событий.