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16сентября
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сегодня, 09:25 16

Глава администрации Зеи отстранен от должности

Глава администрации Зеи отстранен от должности

Главу администрации города Зеи Вячеслава Сорочука отстранили от должности на время следственных действий. Как пишет «Зейский вестник», чиновника подозревают в причастности к нарушениям, связанным с приватизацией муниципального жилья в Зее.

Информацию о том, что Вячеслав Сорочук отстранен от занимаемой должности, изданию подтвердил глава Зеи Сергей Матвеев. При этом Матвеев считает, что «вины Вячеслава Ивановича в случившемся нет», а все его действия «были в пределах, дозволенных законом».

В свою очередь глава администрации города Сорочук подал в суд исковое заявление, в котором опротестовал отстранение его от должности. Заявление 7 сентября рассмотрел суд, однако решение об отстранении было оставлено в силе.

Журналисты «Зейского вестника» также связались по телефону с заместителем начальника отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета России по Амурской области Дмитрием Саяпиным, однако тот сказал, что не готов ответить на вопросы, пока идет следствие. Саяпин отметил, что в ходе следствия изучается роль Вячеслава Сорочука в противоправных действиях; он не исключил, что в деле могут появиться новые фигуранты.

Связаться с представителем СУ СКР по Амурской области ИА «Амур.инфо» на момент публикации не удалось. Информагентство будет следить за развитием событий.

Просмотров всего: 1521

#городская власть #закон #Зея

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Комментарии
Показать все (16) Обсудить на форуме
  • Алиса65

    Алиса65
    6 часов назад

    По этой статье их всех можно не только отстранять, но и судить и садить.

  • 55

    55
    5 часов назад

    Сорочук порядочный человек, юрист, не пошёл бы он на какие-либо оферы. Следствие куда-то в задницу движется.

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Алиса65

    По этой статье их всех можно не только отстранять, но и судить и садить.



    Сегодня вынесен приговор в отношении бывшего главы Биробиджан Андрея Пархоменко по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при отчуждении муниципального имущества, сообщают в прокуратуре ЕАО.

    Андрея Пархоменко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

    Как установлено в ходе предварительного и судебного следствия, Пархоменко принимал организационно-распорядительные решения, в результате которых муниципальное имущество - здание кинотеатра «Родина», художественной мастерской и расположенные под ними земельные участки, гараж и кинооборудование, передано из муниципальной собственности в собственность третьих лиц по заниженной стоимости.

    Незаконные действия мэра повлекли существенное нарушение прав и законных интересов муниципального образования путем причинения значительного материального ущерба на сумму более 55 млн рублей.

    С учетом позиции государственного обвинения, приговором суда Пархоменко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

    В качестве дополнительного наказания суд лишил осужденного права занимать должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления сроком на 3 года.

    Приговор не вступил в законную силу.

    http://debri-dv.com/article/17189/byvshiy_mer_birobidzhana_za_kinoteatr_rodina_poluchil_uslovnyy_srok

    В Благовещенске как с данным обстоят дела?

  • Shift

    Shift
    4 часа назад

    55

    Сорочук порядочный человек, юрист, не пошёл бы он на какие-либо оферы. Следствие куда-то в задницу движется.



    помню его еще с участкового, справедливо всегда поступал...

    не верится, что под старость лет стал он аферистом

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Видимо заказали ...

  • Вицли

    Вицли
    4 часа назад

    Shift

    55

    Сорочук порядочный человек, юрист, не пошёл бы он на какие-либо оферы. Следствие куда-то в задницу движется.



    помню его еще с участкового, справедливо всегда поступал...

    не верится, что под старость лет стал он аферистом



    Чтобы убедиться в порядочности Сорочука, достаточно посмотреть на его "имение". Обычный деревянный дом и где бы вы думали? В самой Зее, где он и собирается жить выйдя на пенсию, т.е. людям ему смотреть в глаза не стыдно.

    Надеюсь, следствие разберется.

  • Graf1977

    Graf1977
    4 часа назад

    допропорядочные и справедливые, в действуйщей власти не нужны, может в этом причина

  • Герцог Мальборо

    Герцог Мальборо
    3 часа назад

    55

    Сорочук порядочный человек, юрист, не пошёл бы он на какие-либо оферы. Следствие куда-то в задницу движется.



    Сорочука не знаю

    ниче не скажу

    но знал честного и порядочного чела который на старости лет в такую аферу вкис

    мама не горюй

    на мой справедливый вопрос

    а на собственно

    сказал:

    я пожить хочу и чтобы внуки мои пожили

    понормальному

    ну а че если все так деньги колотят

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Связаться с представителем СУ СКР по Амурской области ИА «Амур.инфо» на момент публикации не удалось.

    Символично. Ну да, в СУ телефонами не пользуются. Голубиной почтой общаются. Вот такие у нас силовики - когда надо, хрен кого найдешь.

  • Vlad2

    Vlad2
    2 часа назад

    Хмык

    Связаться с представителем СУ СКР по Амурской области ИА «Амур.инфо» на момент публикации не удалось.

    Символично. Ну да, в СУ телефонами не пользуются. Голубиной почтой общаются. Вот такие у нас силовики - когда надо, хрен кого найдешь.



    Хмык, вы не уточнили - кому надо? Если силовикам, то, видимо, им не надо, вот они и не находятся

  • mm_Дмитрий Ванин

    mm_Дмитрий Ванин
    1 час назад

    Давайте лучше поговорим о репрессиях по отношению к художнику К.Серебрянникову...

    37-ой год вернулся, друзья....

  • Генрих VI

    Генрих VI
    1 час назад

    mm_Дмитрий Ванин

    Давайте лучше поговорим о репрессиях по отношению к художнику К.Серебрянникову...

    37-ой год вернулся, друзья....



    По-моему, там в основе не политические, а финансовые вопросы.

  • Герцог Мальборо

    Герцог Мальборо
    59 минут назад

    Генрих VI

    mm_Дмитрий Ванин

    Давайте лучше поговорим о репрессиях по отношению к художнику К.Серебрянникову...

    37-ой год вернулся, друзья....



    По-моему, там в основе не политические, а финансовые вопросы.



    а у нас кого из

    политических по УК привлекали за "политику" ?

    назовите фамилию этого индивида

    все политики по финансовой части чето

    282 не предлагать это отдельная тема

    ну и алахакбаровцев тоже

  • Герцог Мальборо

    Герцог Мальборо
    57 минут назад

    есть в УК политстатьи, но они мертвыми называются,

    а чобы это?

  • Герцог Мальборо

    Герцог Мальборо
    57 минут назад

    знаю чобы

    за них мировая общественность вдруг еще вступиться

    недайбох

    страшно

  • Генрих VI

    Генрих VI
    55 минут назад

    Герцог Мальборо

    Генрих VI

    mm_Дмитрий Ванин

    Давайте лучше поговорим о репрессиях по отношению к художнику К.Серебрянникову...

    37-ой год вернулся, друзья....



    По-моему, там в основе не политические, а финансовые вопросы.



    а у нас кого из

    политических по УК привлекали за "политику" ?

    назовите фамилию этого индивида

    все политики по финансовой части чето

    282 не предлагать это отдельная тема

    ну и алахакбаровцев тоже



    В 37-м? Всех "политических" только по политическим: заговор, шпионаж, терракт...

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