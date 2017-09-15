Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16сентября
Предыдущая новость
15 сентября 2017, 21:01 0

В шатре «Амурской осени» проходит распродажа билетов (прямой эфир)

В шатре «Амурской осени» проходит распродажа билетов (прямой эфир)

В пятницу, 15 сентября, состоялось открытие шатра «Амурской осени». В течение одного часа – с 21:00 до 22:00 – здесь будет проводиться распродажа билетов на спектакли и встречи фестиваля. А один из зрителей может выиграть билеты на все мероприятия «Амурской осени».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», шатер установили организаторы фестиваля для того, чтобы здесь проходили встречи зрителей с артистами и другими гостями фестиваля. С 17 сентября шатер будет работать ежедневно с 18 до 24 часов. Работа продлится до 23 сентября.

15 сентября в течение одного часа здесь можно будет купить билеты на любые мероприятия фестиваля. Каждый купивший получит купон, и среди их обладателей сосоится розыгрыш. Президент фестиваля Сергей Новожилов собственной рукой вытянет купон и его обладатель получит билеты на все мероприятия фестиваля – порядка 132-х.

Просмотров всего: 341

#Амурская осень

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 12

Амур.инфо подводит итоги конкурса «про дядю»

вчера, 16:00
Культура 1

В расписании мастер-классов «Амурской осени» произошли изменения
Культура 3

Ко Дню тигра в Благовещенске пройдет множество мероприятий
Общество 23

«Мой дядя самых честных правил...»: конкурс на Амур.инфо