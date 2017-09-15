В шатре «Амурской осени» проходит распродажа билетов (прямой эфир)

Как сообщало ИА «Амур.инфо», шатер установили организаторы фестиваля для того, чтобы здесь проходили встречи зрителей с артистами и другими гостями фестиваля. С 17 сентября шатер будет работать ежедневно с 18 до 24 часов. Работа продлится до 23 сентября.

15 сентября в течение одного часа здесь можно будет купить билеты на любые мероприятия фестиваля. Каждый купивший получит купон, и среди их обладателей сосоится розыгрыш. Президент фестиваля Сергей Новожилов собственной рукой вытянет купон и его обладатель получит билеты на все мероприятия фестиваля – порядка 132-х.