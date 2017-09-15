В Тамбовском районе выгорела половина двухквартирного жилого дома

В пятницу, 15 сентября, в селе Раздольное тамбовского района загорелся двухквартирный жилой дом. На момент прибытия пожарных горела кровля веранды, из окна квартиры № 1 шел густой дым.

В течение пяти минут открытое горение было ликвидировано. В результате пламя повредило квартиру № 1 изнутри по всей площади, кровлю веранды, веранду по всей площади.

Дальнейшего распространения огня пожарные не допустили, отстояли летнюю кухню и гараж. В тушении были задействованы пожарные ПЧ № 60 села Тамбовка, добровольная пожарная команда села Раздольное – всего пять человек, две единиц техники.

Причина и виновник устанавливаются, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.