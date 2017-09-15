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15 сентября 2017, 19:29 0

У находившегося в федеральном розыске райчихинца нашли 200 граммов гашишного масла

У находившегося в федеральном розыске райчихинца нашли 200 граммов гашишного масла
Фото: пресс-служба областного управления МВД

В Райчихинске поймали мужчину, находившегося в федеральном розыске. Во время задержания при нем нашли банку с 200 граммами гашишного масла.

В ходе проведения операции «МАК-2017» сотрудники полиции в Райчихинске задержали 33-летнего местного жителя. Мужчина находился в федеральном розыске как подсудимый, скрывшийся от суда.

Полицейские задержали мужчину во дворе одного из домов, где он проживал. При себе в рюкзаке у подозреваемого находилась стеклянная банка с веществом темного цвета. Также по месту жительства задержанного провели обыск и обнаружили там бумажный сверток с веществом темно-зеленого цвета. Согласно проведенному исследованию изъятые вещества являются гашишным маслом общей массой свыше 200 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу. Сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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#криминал #происшествия #Райчихинск

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